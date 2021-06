Nagyon fontos szerepet tölt be Molnár-Szilágyi Szilvi életében a környezettudatosság. Caramel felesége órákig tudná sorolni, hogy hogyan óvja környezetét. Jó ideje száműzte otthonukból a műanyagot, saját maga készíti az otthon használt tisztítószereket, textil szalvétára váltott, vászon szatyorral vásárol be. Az étkezése is tudatossá vált az elmúlt években, a változatos étrend mellett a megfelelő kiegészítésre is nagy hangsúlyt fektet.

Caramel és Szilvi kislányáról, Szofiról három éve derült ki, hogy leukémiás. A családot nagyon megviselte a diagnózis, de már akkor tudták, hogy erősek maradnak, és együtt mindent megtesznek majd a teljes gyógyulásért. Szerencsére a kis Szofi ma már teljesen egészséges, ám az idevezető út nem csupán lelki, de gyakorlati változásokat is eredményezett a családon belül.

Szilágyi Szilvi néhány éve heti 2-3 vegán napot tart, ráadásul már férjét is sikerült rávennie az egészséges és környezettudatos táplálkozásra. Szilvi egy igazi zöld lány, aki bízik abban, hogy egyre többen követik a példáját. És hogy hogyan? Nemrég erről mesélt.

Sok szempontból fordulópont volt az életünkben a kislányunk betegsége. Egy ilyen esemény arra készteti az embert, hogy a legapróbb dolgokat is újragondolja. Ilyen volt a táplálkozásunk is. Korábban is odafigyeltem arra, hogy egészséges ételeket készítsek a családnak, de akkor még a kulináris élményeket helyeztem előtérbe. Ez azonban megváltozott, amikor Szofinál leukémiát diagnosztizáltak, hiszen a gyógyulása speciális étrendet is igényelt. Egy dietetikus segítségével megreformáltam az otthoni konyhát. Azóta minél természetesebb alapanyagokat választok, rengeteg bio élelmiszert fogyasztunk és odafigyelek az összetevők egészséges kombinációjára is. Emellett pedig nemcsak a saját egészségünk, de a bolygónk egészsége érdekében is bevezettünk 2-3 vegán napot a heti étrendünkbe - mondta a fiatal anyuka, aki egyébként otthonról hozza azt a szokást, hogy minden nap meleg ételt készít a családjának, hiszen anyukája már egészen kicsi korában megtanította főzni.

Jótékony hatás a testnek és léleknek egyaránt

A mindennapokban délután gyakran rám tör egy erős álmosság, azokon a napokon azonban, amikor nem eszem húst, sokkal frissebb és fittebb vagyok egész nap. Ráadásul valahogy lelkileg is jobban érzem magam - teszi hozzá Szilágyi Szilvi. Caramel és családja ugyan nem tértek át teljesen a vegán táplálkozásra, a marhát és a sertést például abszolút száműzték mindennapi étrendjükből. Ha pedig mégis hússal főz, akkor elsősorban a pulyka jöhet szóba, emellett pedig Szofi és apukája is imádja a lazacot és a tengeri herkentyűket.

Vegán kedvencek az egész családnak

Szilvi hisz abban, hogy a vegán étrend nem jelenti azt, hogy elhagyjuk a változatosságot. Kifejezetten élvezi, hogy új ízekkel kísérletezhet, ráadásul a családnak is vannak már nagy kedvencei. Szofi például él-hal mindenért, amiben avokádó van, de mindhárman szeretik a vöröslencse bolognait, a shakshukát, a gombapörköltet szejtánnal, a pirított karfiolrizst füstölt tofuval, a vegan pho levest és az egyszerűen elkészíthető padlizsánkrémet is. Ha pedig egy kis nassolnivalóra vágynak, akkor Szilvi elkészíti kedvenc vegán brownie vagy vegán kesudió sajttorta receptjét.

A jógában találta meg önmagát

Persze az egészséges életmód nem lehet teljes sport nélkül. Szilvi nem tartja magát igazi sportembernek, annak ellenére, hogy heti öt alkalommal beépíti mindennapjaiba a mozgást. Kiskorában szinte minden létező sportot kipróbált, például teniszezett, úszott, futott is. Alapvetően szeret edzőteremben edzeni, az elmúlt egy évben viszont átállt az otthoni edzésre. Ilyenkor heti háromszor saját testsúlyos és súlyzós edzésekkel tartja formában magát. Az igazi nyugalmat és kikapcsolódást viszont a jóga adja meg neki, amiben jógaoktató húgának köszönhetően már rengeteg tapasztalata van, így ezt a mozgásformát is egyedül űzi otthonukban.