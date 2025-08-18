A Halál már a Földön jár – Minket is földre vitt az Alien-sorozat

A rajongók már több mint egy éve várták az akkoriban nagy erőkkel beharangozott Alien-sorozatot, ami végre elstartolt a Disney+ felületén. Nagy volt az elvárás, mivel kultikus sikerfilmből mindig nehéz jó sorozatot gyúrni, főleg olyanból, ami legalább négy részben, örökre nyomott hagyott a nézőkben. Azonban mikor kiderült, hogy Noah Hawley-re bízták a széria megalkotását, aki a Fargóból is olyat faragott, amire senki sem gondolt volna, a nézők még izgatottabbak lettek. Mi is kíváncsian vágtunk bele, hogy lássuk, mitől lett forradalmi, és mit ad a régi borzongásból. Vigyázat spoilerveszély!
Ha feketeöves rajongó vagy, már a prológnál felfedezed a nagy filmeknél felcsendülő magasztos dallamokat, újragondolás ide vagy oda. Hawley mérhetetlenül figyelt arra, hogy a történet szerint két évvel a Nostromo hajó és Ripley hadnagy indulása előtti világ ne rugaszkodjon el túlságosan az elődöktől, és ne csak a sztorija illeszkedjen a franchise-ba, hanem vizuálisan is hozza az eredeti élményt. A központi szupercomputer, Anya hideg közléseivel, a szikrázások sercegésével, a gépek pittyegéseinek hangjával, a számítógépekkel és díszletekkel egyértelműen Ridley Scott és 1979 előtt tiszteleg. Az első részben bemutatkozó kutatóűrhajó legénységének frizurája és egyenruhája pedig teljes mértékben időutazás a hetvenes évekbe!
A későbbi nyolcadik utas sem lett ultramodern, a „gyönyörű” fogsora is a régi, ugyanúgy hihetetlen gyors, és kegyetlenül levadászik mindenkit: szóval hozza a várt parafaktort. Ezért pedig kifejezetten jár az extra piros pont!
A sorozat erejét az alapsztori mellett a meglepő újdonságok adják. Már az első másodpercekben kiderül, hogy nem kizárólag a kimért és megkergülő Ash vagy David androidokkal lesz dolgod! Megjelennek a kiborgok és a hibridek, amik egy teljesen új színt hoznak a történetbe. Az első pár mondatban megtanulod, hogy a Weyland-Yutani csak az egyik a hatalmas vállalatok közül. Ezek a cégek felosztották maguk között a Földet, és állandó kutatásaikkal próbálják lemosni a másikat a piacról. (És csuriba tett kézzel várjuk, hogy a többi vállalat is felbukkanjon a későbbi részekben, mert teljesen új színt vitt ez a szál a történetbe.)
Az első két részben egy feltörekvő startup, a Prodigy világát ismered meg, amit egy fiatal „zsenifiúként” emlegetett erősen pszichopata agytröszt vezet. Furcsa, egyfajta jótékony történetnek ható, de csak az ő egóját hizlaló kísérletek segítségével hozza létre a hibrideket: szuper szintetikus testekbe ülteti halálosan beteg gyerekek tudatát. A hibridek gyerekes gondolkodásuk miatt hozzák be a humort is a sorozatba, persze csak pont olyan finoman, mint ahogy egy-két poént beültettek anno a filmekbe is.
Megjöttek az új lények is! Az űrszörnyek teljes tárháza vár: van sokszemű pók izé, plafonról lógó növényszerű bigyó, és nyakakat szívogató űrkullancs is. Ez azért szintén egy kicsit piszkálja a kíváncsiságot – lesz még vajon több? Ők is jobban a középpontba kerülnek? Egyes pletykák szerint ez az alkotók tudatos döntése volt, hogy ne csak az Aliennel, hanem minden eszközzel rettegésben tartsák a nézőket.
Sokan szkeptikusak voltak a casting miatt, hiszen a stáblista nem bővelkedik éppen húzónevekben. Az első két részt látva viszont határozottan mondhatjuk, hogy jót tett a produkciónak ez a koncepció! A kevésbé ismert színészek, mint például a főszereplő Wendyt alakító Sydney Chandler is, kiválóan hozzák az új karaktereket. Nem olyan egyszerű érzelemmentes androidokat alakítani, főleg, hogyha ott a plusz feladat, hogy egy 30 éves testben egy 11 éves gyerek szintjén kell megnyilvánulnod, aki nem mellesleg halhatatlan és szupererő birtokosa.
Egyébként több olyan rejtett üzenet és utalás is felbukkant az első részekben, amik nemcsak felfrissítik ezt az univerzumot, de fel is csigáznak, hogy vajon mit tartogat még a maradék hat epizód. Persze reméljük, nem úgy végződik majd, mint a Lost-Eltűntek, amikor a hülyeség okozta fájdalom miatt sírtunk... Ha pedig nem, akkor természetesen várjuk a már pletykaként felröppenő második évad érkezését is.
