A Halál már a Földön jár – Minket is földre vitt az Alien-sorozat

A rajongók már több mint egy éve várták az akkoriban nagy erőkkel beharangozott Alien-sorozatot, ami végre elstartolt a Disney+ felületén. Nagy volt az elvárás, mivel kultikus sikerfilmből mindig nehéz jó sorozatot gyúrni, főleg olyanból, ami legalább négy részben, örökre nyomott hagyott a nézőkben. Azonban mikor kiderült, hogy Noah Hawley-re bízták a széria megalkotását, aki a Fargóból is olyat faragott, amire senki sem gondolt volna, a nézők még izgatottabbak lettek. Mi is kíváncsian vágtunk bele, hogy lássuk, mitől lett forradalmi, és mit ad a régi borzongásból. Vigyázat spoilerveszély!

Az Alien-sorozat új csapata még garantáltan fog meglepetéseket okozni.

Forrás: Getty Images Europe

Alien-nosztalgia

Ha feketeöves rajongó vagy, már a prológnál felfedezed a nagy filmeknél felcsendülő magasztos dallamokat, újragondolás ide vagy oda. Hawley mérhetetlenül figyelt arra, hogy a történet szerint két évvel a Nostromo hajó és Ripley hadnagy indulása előtti világ ne rugaszkodjon el túlságosan az elődöktől, és ne csak a sztorija illeszkedjen a franchise-ba, hanem vizuálisan is hozza az eredeti élményt. A központi szupercomputer, Anya hideg közléseivel, a szikrázások sercegésével, a gépek pittyegéseinek hangjával, a számítógépekkel és díszletekkel egyértelműen Ridley Scott és 1979 előtt tiszteleg. Az első részben bemutatkozó kutatóűrhajó legénységének frizurája és egyenruhája pedig teljes mértékben időutazás a hetvenes évekbe!

A későbbi nyolcadik utas sem lett ultramodern, a „gyönyörű” fogsora is a régi, ugyanúgy hihetetlen gyors, és kegyetlenül levadászik mindenkit: szóval hozza a várt parafaktort. Ezért pedig kifejezetten jár az extra piros pont!

Alien: Föld, egy új világ

A sorozat erejét az alapsztori mellett a meglepő újdonságok adják. Már az első másodpercekben kiderül, hogy nem kizárólag a kimért és megkergülő Ash vagy David androidokkal lesz dolgod! Megjelennek a kiborgok és a hibridek, amik egy teljesen új színt hoznak a történetbe. Az első pár mondatban megtanulod, hogy a Weyland-Yutani csak az egyik a hatalmas vállalatok közül. Ezek a cégek felosztották maguk között a Földet, és állandó kutatásaikkal próbálják lemosni a másikat a piacról. (És csuriba tett kézzel várjuk, hogy a többi vállalat is felbukkanjon a későbbi részekben, mert teljesen új színt vitt ez a szál a történetbe.)