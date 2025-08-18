Leonardo DiCaprio a 27 éves barátnőjével nyaral: ő az a modell, aki megtörte a 25 éves átkot - Fotó!

Önfeledten nyaralgat egymással Leonardo DiCaprio és modell barátnője Vittoria Ceretti a Földközi-tengeren. A szerelmespár jelenleg a barátaik társaságában egy luxus jachtkiránduláson vesz részt. A párost Formentera szigeténél kapták lencsevégre a paparazzik, miközben a 27 éves modell éppen megpaskolta a szerelme fenekét. A képek tanúsága szerint nagyon élvezi egymás társaságát Vittoria és DiCaprio, annak ellenére is, hogy a modell már lassan két évvel túllépte a 25 éves kort. Ez pedig tudjuk, hogy hosszú időn keresztül az Achilles-sarka volt a színésznek.

Victoria Ceretti és Leonardo DiCaprio imád hajókázni a Földközi-tengeren

Forrás: Profimedia

Leonardo DiCaprio neve és magánélete mémmé vált

A popkultúrában sokáig DiCaprio 25-ös csapdájának nevezték azt a helyzetet, amikor az ember szakít a barátnőjével, ha betölt egy bizonyos kort a hölgy. A színész ugyanis több párkapcsolatának is véget vetett, amikor komolyabbá vált a helyzet, vagy amikor az aktuális partnere közeledni kezdett a 25. születésnapjához. Így járt Camila Morrone is, aki Leonardo DiCaprio barátnője volt Vittoria előtt. Több neves pszichológus is egyetértett azzal, hogy a színész nem feltétlen a koruk miatt szakította meg a kapcsolatot a barátnőivel, hanem azért, mert nem akart elköteleződni, vagy gyereket nevelni, és ezeket az elvárásokat ehhez a korosztályhoz kötötte. Most azonban már lassan három éve alkot egy párt egy 25 év fölötti nővel, ami egyben azt is jelentheti, hogy DiCaprio végre megkomolyodott, és megtalálta azt a nőt, akivel eltudná képzelni, hogy közös jövőt építsen ki. A fiatal hölggyel annyira komoly a kapcsolata az Eredet sztárjának, hogy még Jeff Bezos luxusesküvőjére is magával vitte kísérőnek - számolt be róla a PageSix.