Nem Palvin Barbara az egyetlen: sztárok, akik az endometriózis fájdalmával élnek együtt

Amikor Palvin Barbara bevallotta, hogy endometriózis miatt műtétre volt szüksége, sokakban megfagyott a levegő. A magyar topmodell, akit kívülről a tökéletesség mintaképének gondolunk, most megmutatta a sebezhető oldalát is. Ám, ezzel nincs egyedül. Az endometriózis tünetei nemcsak a testet, hanem a lelket is marcangolják: fájdalmas menstruáció, meddőség veszélye, állandó bizonytalanság.

Palvin Barbara bevallotta, hogy endometriózis miatt nemrég esett át egy műtéten.

Forrás: Getty Images Europe

Az endometriózis nem válogat

A magyar szupermodell, Palvin Barbara esete újra ráirányította a figyelmet arra, hogy mennyire fontos időben nőgyógyászhoz fordulni. A fájdalom, amit sok nő “csak a menstruáció természetes részének” gondol, valójában komoly figyelmeztető jel lehet. És igen, gyakran csak a műtét hoz átmeneti enyhülést – de az endometriózis árnyéka ott marad a mindennapokban.

Mi is az endometriózis valójában?

A betegség lényege, hogy a méhnyálkahártyához hasonló szövet a méhen kívül is megtapad – a petefészekben, a hashártyán, sőt, néha a belek vagy a húgyhólyag környékén is. A sejtek “úgy viselkednek”, mintha menstruálnának, ami gyulladáshoz, hegesedéshez és elviselhetetlen fájdalomhoz vezethet.

A statisztikák szerint a világon minden tizedik nő érintett, mégis rengetegen éveken át diagnózis nélkül élnek.

A fájdalmas menstruáció, a krónikus kismedencei fájdalom vagy a meddőség gyakran mind-mind az endometriózis tünetei. Sőt, akár további súlyos nőgyógyászati megbetegedéssel is összefüggésbe hozható. És bár gyógymód egyelőre nincs, a tünetek enyhíthetők műtéttel, hormonterápiával vagy akár életmódbeli változtatásokkal.

Hollywood csillogása mögött ugyanaz a fájdalom

Palvin Barbara története rávilágít arra, hogy az endometriózis nem válogat: mindegy, hogy valaki szupermodell, Oscar-díjas színésznő vagy éppen popsztár – ez a betegség mindenkit ugyanúgy térdre kényszeríthet. És bár sokan gondolják, hogy a hírességeknek könnyebb, a valóság az, hogy a fájdalom és a kiszolgáltatottság őket sem kíméli.

Chrissy Teigen

Chrissy Teigen endometriózis műtétje után nyíltan vállalta laparoszkópos műtétjének hegeit.

Forrás: Fotós: Faye Sadou

John Legend felesége mindig is híres volt arról, hogy nem rejti véka alá a legintimebb dolgokat sem. Amikor műtétre készült, még a kórházi ágyból is posztolt, humorral és öniróniával színezve a pokolian nehéz helyzetet. Képeket osztott meg a műtéti hegeiről, és nyíltan beszélt arról, milyen nehéz volt felépülni. Chrissy ezzel sok nőt inspirált: megmutatta, hogy a szégyen helyett inkább a közösségben és a sorstársakban kell keresni az erőt.