Nem Palvin Barbara az egyetlen: sztárok, akik az endometriózis fájdalmával élnek együtt

Amikor Palvin Barbara bevallotta, hogy endometriózis miatt műtétre volt szüksége, sokakban megfagyott a levegő. A magyar topmodell, akit kívülről a tökéletesség mintaképének gondolunk, most megmutatta a sebezhető oldalát is. Ám, ezzel nincs egyedül. Az endometriózis tünetei nemcsak a testet, hanem a lelket is marcangolják: fájdalmas menstruáció, meddőség veszélye, állandó bizonytalanság.
A magyar szupermodell, Palvin Barbara esete újra ráirányította a figyelmet arra, hogy mennyire fontos időben nőgyógyászhoz fordulni. A fájdalom, amit sok nő “csak a menstruáció természetes részének” gondol, valójában komoly figyelmeztető jel lehet. És igen, gyakran csak a műtét hoz átmeneti enyhülést – de az endometriózis árnyéka ott marad a mindennapokban.
A betegség lényege, hogy a méhnyálkahártyához hasonló szövet a méhen kívül is megtapad – a petefészekben, a hashártyán, sőt, néha a belek vagy a húgyhólyag környékén is. A sejtek “úgy viselkednek”, mintha menstruálnának, ami gyulladáshoz, hegesedéshez és elviselhetetlen fájdalomhoz vezethet.
A statisztikák szerint a világon minden tizedik nő érintett, mégis rengetegen éveken át diagnózis nélkül élnek.
A fájdalmas menstruáció, a krónikus kismedencei fájdalom vagy a meddőség gyakran mind-mind az endometriózis tünetei. Sőt, akár további súlyos nőgyógyászati megbetegedéssel is összefüggésbe hozható. És bár gyógymód egyelőre nincs, a tünetek enyhíthetők műtéttel, hormonterápiával vagy akár életmódbeli változtatásokkal.
Palvin Barbara története rávilágít arra, hogy az endometriózis nem válogat: mindegy, hogy valaki szupermodell, Oscar-díjas színésznő vagy éppen popsztár – ez a betegség mindenkit ugyanúgy térdre kényszeríthet. És bár sokan gondolják, hogy a hírességeknek könnyebb, a valóság az, hogy a fájdalom és a kiszolgáltatottság őket sem kíméli.
John Legend felesége mindig is híres volt arról, hogy nem rejti véka alá a legintimebb dolgokat sem. Amikor műtétre készült, még a kórházi ágyból is posztolt, humorral és öniróniával színezve a pokolian nehéz helyzetet. Képeket osztott meg a műtéti hegeiről, és nyíltan beszélt arról, milyen nehéz volt felépülni. Chrissy ezzel sok nőt inspirált: megmutatta, hogy a szégyen helyett inkább a közösségben és a sorstársakban kell keresni az erőt.
Halsey
Az énekesnő története talán a legmegrázóbb. Fiatal kora ellenére három vetélésen és négy műtéten van túl, és azt mondja: a fájdalom gyakorlatilag a mindennapjai része. Halsey nem maradt csendben, ahogy az Everyday Health is megírta, több mint 300 ezer dollárt adományozott endometriózis-kutatásokra, és nyíltan beszél arról, hogy ez a betegség mennyire elveheti egy nő esélyét az anyaságra. A szavai nemcsak rajongóinak, de a teljes endometriózis-közösségnek is erőt adtak.
Susan Sarandon
A hollywoodi ikon bevallotta, hogy hosszú éveken át azt hitte, “csak hisztis” vagy “gyenge”, amiért ennyire szenvedett a menstruációi alatt. Később derült ki, hogy az endometriózis állt a háttérben. Őszintén beszélt arról is, hogy a betegség nemcsak a testére, hanem a párkapcsolataira is rányomta a bélyegét, ahogyan fogalmazott, az endometriózis mindig harmadik szereplőként volt jelen a kapcsolataiban. Susan Sarandon ma az Endometriosis Foundation of America arca, és azért küzd, hogy a következő generációknak ne kelljen ugyanebben a bizonytalanságban felnőnie.
Daisy Ridley
A Star Wars sztárjának vörös szőnyeges mosolyai mögött egy tinédzserkorától hordozott küzdelem áll. 15 évesen diagnosztizálták, és 2015-ben, karrierje berobbanásakor ismét felerősödtek a tünetei. Instagramján nem szégyellte kimondani:
Ne érezzétek magatokat hipohondernek, ha orvoshoz fordultok – a testetek az egyetlen, amit kaptatok, vigyázzatok rá!
Daisy ezzel sok fiatal lánynak adott bátorítást, hogy ne fogadják el a fájdalmas menstruációt természetesnek.
A komika nyers őszinteségével nemcsak nevetést hoz, hanem tabukat is dönt. Saját bevallása szerint endometriózisa miatt órákig tartott a császármetszése, és a szülés közben is folyamatosan hányt. Schumer ráadásul élesen kritizálta a rendszert: szerinte sokkal több kutatási pénz jut a férfiak merevedési zavaraira, mint a nők millióit érintő betegségekre, mint az endometriózis vagy a súlyos terhességi rosszullét. Az ő stílusában mindez persze egy adag iróniával és káromkodással tálalva érkezett, de pont ezért ütött akkorát.
Az endometriózis nemcsak testi, hanem lelki teher is: állandó kérdés, hogy lesz-e gyermek, hogy elviselhető lesz-e a következő menstruáció, vagy hogy meddig bírja még a test a műtéteket. Ebben a harcban pedig a világsztárok is ugyanolyan sebezhetők, mint bármelyikünk. A legfontosabb üzenet talán az, amit Palvin Barbara és a többi híresség példája mutat: a fájdalmat nem kell némán viselni. Ha gyanús tüneteid vannak, ha a menstruációd rendszeresen pokollá teszi a napokat, nem szégyen segítséget kérni. Sőt: ez lehet az egyetlen út ahhoz, hogy visszaszerezd a tested és az életed feletti kontrollt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.