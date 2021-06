Bár a külföldi hírességek előszeretettel mutatják meg fényűző otthonaikat a nagyközönségnek, ez itthon egyelőre nem igazán terjedt el. Ám a hazai sztárok így is gyakran osztanak meg olyan képeket, melyek segítségével kapunk némi képet arról, hová is vonulnak el pihenni.

A magyar celebek és ismert emberek ugyan többségében nem élnek több száz négyzetméteres, mozi teremmel felszerelt luxusházakban, mégis rendkívül izgalmas, amikor megmutatnak otthonaikból egy-egy részletet. Hiszen az, hogy miként van valakinek berendezve a lakása, milyen színek és formák dominálnak benne, rengeteget elárul a személyiségéről.

Lássuk hát, a lopott pillanatokat!

Szilágyi Szilvi és Molnár Ferenc Caramel

Szilviék otthonában a semleges, tiszta színek uralkodnak, látszólag inkább a minimalista dizájn hívei, de egy-két apró részletben azért felfedezhetőek a visszafogott, mégis érdekes részletek. Ilyen például a szülői ágy háttámlája.

Berki Mazsi és Berki Krisztián

Azt tudjuk, hogy a Berki család otthonához tartozik egy kert, amit nem ültettek be fákkal, veteményessel, számukra inkább a szép, sűrű gyep a fontos, így a teljes területét ki tudják használni. A teraszon kaptak helyet a kerti bútorok és a grill is, de volt idő, amikor az erkélyükön állították fel a jakuzzit. Életük pezsgő, gyakran utaznak, amit otthonuk is jól tükröz. A hatalmas kanapé és a nagy étkezőasztal egyértelművé teszi, hogy fontos számukra a családi baráti együtt töltött idő, és a közbeni kényelem.

Dobó Ági

Az egykori szépségkirálynő, kétgyermekes anya és menyasszony gyakran készít a családi fészekben fotókat, amiket szívesen meg is oszt követőivel. A házuk elég nagy négy embernek, berendezését tekintve pedig – elég csak a modern kandallóra nézni - egyszerre trendi és funkcionális, ami a bútorok formavilágában és a merészebb színekben is visszaköszön. Hatalmas étkezőasztalukról rálátni a kertre, amiben nem csupán egy fedett terasz várja a család barátait, de még egy medence is helyet kapott. Ám, ami számunkra igazán szívet melengető, hogy a nappaliban kendőzetlenül megtalálhatóak a játékok is, a gyermeki jelenlét átjárja az egész otthonukat.

Szinetár Dóra és Makranczi Zalán

A színészpár otthonát átjárja a melegség. Épp olyan, mint egy átlagos család háza. Nincs fényűzés, nincs trendiség, de elkapva egy-két fotón úgy érezzük, minden bútorhoz valamilyen személyes kötelék fűzi őket. Kissé bohém, kissé romantikus, kissé rusztikus.

Tücsi és Sofron István

A sportoló és párja élt már másik országban, de igazán Magyarországon találták meg otthonukat. A házuk berendezésén egyértelműen látszik, hogy Tücsi szabad kezet kapott kedvesétől, a szín és anyaghasználat is a női ízlést tükrözi, némi lágy maszkulin vonallal.

Kiss Virág

A bűbájos Virág, mióta megszületett első gyermeke, gyakran készít képeket otthonában. A bikinimodell és világbajnok egy modern családi házban él párjával. Berendezését tekintve abszolút visszafogott, semlegesnek is nevezhető színekkel játszó bútorokkal, és sima felületekkel van gazdagítva. Kertjük szépen gondozott zöld pázsitja szinte hívogat, hogy egy pokrócot leterítve ejtőzzünk benne.