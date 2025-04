Így viselj melltartó nélküli ruhákat, ha dús idomokkal rendelkezel

Vannak nők, akik a testre szabott génlottón főnyereményt nyertek: olyan dekoltázsuk van, amit még egy sportmelltartó is megtapsolna. És vannak azok, akiknek egy-egy mélyebb kivágású ruha olyan, mintha a fizika törvényeivel dacolnának – és sokszor sajnos veszítenek. De ha te azok közé tartozol, akinek a természet nemcsak adott, de nem is kért vissza semmit, akkor üdv a klubban! Most megmutatjuk, hogyan viseld a melltartó nélküli ruhákat úgy, hogy se te, se a környezeted ne kapjon idegösszeomlást.

Kylie Jenner is előszeretettel hord melltartó nélküli ruhákat.

Forrás: Getty Images

Melltartó nélkül − A titok nyitja: nem a méret a lényeg, hanem a tartás

Kezdjük az alapoknál: nem minden melltartó nélküli ruha egyforma, és nem minden testforma bírja ugyanazt a szabadságot. Ami Kendall Jenneren szellős szabadság, az máson lehet instant sztriptíz. Nem szégyen ez, csak más matek.

A legelső és legfontosabb: a szabás.

Ha egy ruha tartást ad anélkül, hogy bármit is alá kellene venni, az az igazi főnyeremény. Gondolj merevített mellrészekre, okosan szabott oldalpanelekre, és olyan anyagokra, amik nem adják fel a harcot az első szellőnél. A Who What Wear egyik cikkében külön kiemelik, hogy a strukturált felsőrészek a legjobb barátaid – különösen, ha nem szívesen bízod a gravitációra a megjelenésed.

Tapadó trükkök, amik nem csúsznak el

A „stick-on bra” nevű csoda – amit magyarul valamiért még mindig csak „szilikon cuccnak” hívunk – nem ördögtől való. Vannak olyan változatai, amik egészen jól tartanak, és még izzadás közben sem csúsznak le a combodig. Igen, a minőség számít, szóval felejtsd el az 1500 forintos darabokat, amik egy nyári napon úgy olvadnak le rólad, mint csoki az autóban.

Ha ezek sem működnek, akkor jöhet a fashion tape, azaz a ruharagasztó, ami nemcsak a ruhát tartja a helyén, hanem az idegeidet is. A Glamour magazin szerint ez az egyik legjobb módszer arra, hogy egy mély dekoltázsú ruhát úgy viselj, hogy ne válj valóságshow szereplővé egy esküvőn.

Anyagismeret kezdőknek – És haladóknak

A melltartómentes ruha nem pamutpóló, hanem egy különleges ökoszisztéma. Olyan anyag kell, ami nem nyúlik ki, nem tapad rád úgy, mint egy nedves törölköző, és lehetőleg nem átlátszó, ha jön egy kis eső.