Pintér Tenya és barátnője, Illyés Jennifer a TV2 Mokka adásában szerepeltek, ahol Istenes László az interjú elején közölte a színésszel, hogy nem lehet szó nélkül elmenni amellett, ahogy most kinéz. Való igaz, Tenya hosszú hajjal és hosszú szakállal jelent meg a stúdióban, ami szokatlan az amúgy önmagára igényes színésztől. Hamar kiderült, hogy egy szerep kedvéért változott meg a külseje: a Szent László rockoperára készül.

Párja, Jennifer nem bánja a hosszú szakállat, neki így is bejön Tenya. Kapcsolatukat megerősítette a Covid, több időt tudtak együtt tölteni és jobban egymásra tudtak figyelni. Szerencsére most már az előadások is beindulnak, így optimistán tekintenek a jövőbe.