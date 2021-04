A Nemzeti Lovas Színház igazgatója, Pintér Tibor és párja, Illyés Jennifer közösen vészelte át a koronavírus-fertőzést, amely eléggé megviselte őket.

"Szinte az egész színház átesett már a betegségen, két hónapja sajnos mi is elkaptuk a koronavírust Jenivel. Eléggé megviselt minket, elment a szaglásunk, ízlelésünk, lázasak voltunk, rázott a hideg, köhögtünk és nagyon gyengék is voltunk. A párom pedig egy 5 százalékos tüdőgyulladást is kapott.Miután pozitív lett a tesztünk, ellátogattunk a Szent László Kórházba, ahol nagyon kedvesen és lelkiismeretesen kivizsgáltak minket, és hamar felírták nekünk a favipiravirt is, ennek köszönhetően viszonylag hamar, otthon átvészeltük a fertőzést.Az utóhatásait azért még érezzük, de már elkezdtünk mind a ketten lovagolni, amit a kardiológusunk is javasolt. Én futok is, de érzem, hogy sokkal hamarabb fáradok és kimerülök" - mesélte az AcNewsnak Tibor, aki egyből beoltatja magát, amint lesz rá lehetősége.