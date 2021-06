A brutalista építészet az 1950-es években Angliából kiinduló stílusirányzat, ezt ötvözi három építészmérnök hallgató - Emily Battaglia, Madelaine Ong és Michaela Senay - óriás, cuki macskákkal. Így született a Cats of Brutalism.

A brutalista építészet jellemző vonásai a csupasz építőanyagok alkalmazása valamint a technikai és funkcionális részletek építészeti látványelemként való használata. A cats of brutalism óriási macskákat ad hozzá ezekhez az épületekhez, amely furcsán vicces retro-futurisztikus érzéseket kelt. A cicák az épületek tetején fekszenek, az épületek szélét kaparják vagy épp egy ablakon néznek ki - írja a catsofbrutalism.com.

A projekt eredetileg úgy indult, hogy a három építészmérnök a helyi brutalista épületek múltjára, jelenére és jövőjére összpontosított és mivel szerették volna bevonni a szélesebb nyilvánosságot is, ezért a brutalista épületekhez nagy méretarányú cicákat is társítottak. A népszerű állatok melegséget, lágyságot és szeszélyt visznek be a brutalista építészet gyakran hideg, kemény és súlyos formáiba.

Ha te is kíváncsi vagy erre az abszurd párosításra, kattints a képre a galériáért!