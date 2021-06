Az otthoni kozmetikumok ráadásul nemcsak olcsóbbak, mint a boltiak, de bizony az az előnyük is megvan, hogy pontosan tudjuk, mit tartalmaznak. Így minimálisra csökkenthetjük a bevitt mesterséges és káros anyagok mennyiségét, minimalizálhatjuk az esetleges allergiás reakciókat, sőt még a környezettudatosságunkat is erősítjük, hiszen az otthoni kozmetikumoknál nem termelünk felesleges hulladékot a csomagolóanyagok által.

Persze nem azt mondom, hogy most mindenki kezdjen el arckrémet vagy alapozót kutyulni, de akadnak olyan szépségápolási termékek, amelyeket mi is egyszerűen elkészíthetünk. Sőt olyanok is, amelyeknek az összetevőlistáján csak ehető dolgok szerepelnek.

A kókuszolaj

Az otthoni kozmetikumok elkészítésének egyik alappillére pedig nem más, mint a kókuszolaj vagy kókuszzsír, amely számtalan módon felhasználható. A kókuszolaj egy igazi jolly joker a DIY szépségápolásban, igaz, nem csak abban. De mit is tud a kókuszolaj? Táplálja és hidratálja a bőrt, anélkül, hogy hosszan tartó zsíros érzetet hagyna maga után vagy eltömítené a pórusokat. Rendkívül jól ápolja az extrém száraz vagy ekcémás területeket, öregedésgátló hatással rendelkezik, sőt fertőtlenítő és gombaölő tulajdonsága is van. Ezután már csak hab a tortán, hogy ehető is!

De hogyan is tudjuk felhasználni a kókuszolaj pozitív hatásait az otthoni szépségápolás terén?

Kókuszolajos testradír

A bőr rendszeres radírozása nagyon fontos, hiszen a peeling segítségével megszabadulhatunk az elhalt hámsejtektől, így puhábbá válik a bőr, de a különféle hatóanyagok is a mélyebb rétegekig be tudnak jutni. Hámlasztásra azonban az arcunk mellett a testünknek is szüksége van, ehhez pedig nincs is jobb, mint egy házi, kókuszolajos testradír.

Hozzávalók

1 evőkanál kókuszolaj

1 evőkanál olívaolaj (elhagyható és pótolható még egy kanál kókuszolajjal)

1 evőkanál cukor (durvább szemcséjű)

1 evőkanál só (ha lehet tengeri)

(gyógynövényolaj vagy illóolaj opcionálisan)

Elkészítés

A kókuszolajat kissé melegítsük meg, hogy folyékony halmazállapotúvá váljon. (Ne forrósítsuk, csak éppen olvadjon meg), adjuk hozzá az olívaolajat, a cukrot és a sót, majd jól keverjük el a hozzávalókat. A radírhoz csepegtethetünk különféle egyéb olajokat is, például egy kis fahéjat, ha a vérkeringést serkentenénk, a levendula pedig nyugtat, ellazít. A nedves bőrre kenve masszírozzuk át vele magunkat, majd öblítsük le. Testápolózni pedig nem kell utána. Használhatjuk folyékony állapotban is, azonnal miután elkészült, de ha várunk megdermed és úgy könnyebben adagolható. Praktikus, ha nagyobb mennyiségben készítjük, hiszen egy befőttesüvegben vagy tégelyben remekül eláll és így fürdés közben csak érte kell nyúlnunk. Heti egy-két alkalommal érdemes alkalmazni.

Kókuszolajos hajpakolás

Ahogyan a bőrünknek, úgy a hajunknak is szüksége van az ápolásra, ennek pedig nem is lehetne természetesebb módja, mint egy kókuszolajos pakolás. Ez nemcsak a hajszálakat táplálja és puhítja, de természetes gyógyír a viszkető, hámló fejbőrre is.

Hozzávalók

1 evőkanál kókuszolaj

1 evőkanál olívaolaj

1 evőkanál méz

(opcionálisan körömvirágolaj, ligetszépeolaj)

Elkészítés

A kókuszolajat és a mézet külön-külön melegítsük fel kicsit, hogy mindkettő folyékonyabb legyen. Ezt követően a mézhez lassanként csorgassuk hozzá a kókuszolajat, miközben folyamatosan keverjük. Amikor kész, adjuk hozzá az olívaolajat és opcionálisan a körömvirág- és ligetszépeolajat – ez utóbbiak gyulladáscsökkentő, hidratáló hatással bírnak. A pakolást felkenhetjük száraz és nedves hajra egyaránt, a lényeg, hogy utána jól dunsztoljuk be a fejünket, azaz húzzunk rá egy zuhanysapkát és az egészet tekerjük be még egy vastag törölközővel is. Ha nincs zuhanysapka otthon, fogjuk össze az olajos hajat kontyba a fejtetőn, majd hozzunk egy tekercs folpackot és azzal tekerjük körbe a hajunkat. Jöhet rá a törölköző, amely alatt - a jó melegben – magukba szívhatják a tincseink a tápláló olajakat. Minimum harminc percig hagyjuk fenn a pakolást – de lehet akár egy-két óra is -, majd alaposan mossunk hajat samponnal. Heti egyszer alkalmazva csodákat tesz a száraz, töredezett hajjal, na meg a viszkető fejbőrrel is.



A harmadik szuper, otthoni is elkészíthető kókuszolajos csodaszer, amelyet nemcsak mi fogunk imádni a fürdőben, de ha van, a családban gyerkőc, akkor ő is, az a házi fürdőbomba! Nem elég, hogy viccesen pezseg, s ezzel tuti feldobja az esti fürdőzést, de ráadásul fantasztikusan puhítja a bőrt, sőt az ekcémára is jó hatással lehet. Erről már korábban is írtunk, ígya hozzávalókat és az elkészítését itt olvashatod.