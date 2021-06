Mihalik Enikő Csalár Bencével beszélgetett az Instagramon a Színfalak mögött című műsorban, ahol többek között azt is elárulta, hogy bár nem gondolta volna, hogy a vírus kitörése után történhet vele bármi jó, ennek ellenére tele volt meglepetésekkel az elmúlt egy éve.

A legnagyobb hír minden bizonnyal az volt, hogy Enikő első gyermekét várja, de az se semmi, hogy legalább hatszor költözött az elmúlt 12 hónapban. Most, hogy visszatért New Yorkba, el se hiszi, hogy ennyi minden belefért egy évbe.

Enikő előszeretettel posztol magáról kismama képet és gyakran meztelenkedik is közösségi oldalán, mely miatt sok támadást kapott. De a modellt ez nem érdekli, ő élvezi a meztelen szabadságot, legutóbb például Vénuszként pózolt egy fotózáson. Azt is elárulta Bencének, hogy régebben is voltak kismama fotózásai, még műpocakja is volt, amikor még nem volt terhes. Így most nagyon természetesnek érzi, ha nagy pocakkal fotózzák.

Egyébként Enikő azt sem bánja, ha leendő gyermeke szintén szeretné magát kipróbálni a kifutókon. Bár sok modell nem engedné lányának, hogy modellkedjen, ő nem venné el a lehetőséget gyermekétől.