Nehéz időszakban van Agárdi Szilvi, hiszen elvesztette a látását. Mindössze négy nap alatt vált teljesen vakká, amivel meg kell tanulnia élni. "Lelkileg nehéz feldolgozni, hogy mindent újra kell tanulnom, hiszen korábban fényeket, formákat legalább láttam, most viszont a telefonomat sem tudnám egyedül bekapcsolni" - mondta korábban. Azt is elárulta, minden barátja eltűnt mellőle.

Ráadásul szerelmével szét kellett költözniük, de leszögezte, szó sincs szakításról. Nem szakítottunk, csak el kellett költöznünk az albérletből" - árulta el a Borsnak Szilvi, aki jelenleg a szüleinél él, párja, Krisztián pedig rokonoknál. Valójában a szomszédunk miatt léptük ezt meg, mert nagyon furcsán viselkedett. Kezdetben azt hittük, hogy a férfi barátságos, de aztán kiderült, hogy komoly pszichés problémái vannak. Éjszakánként ébren volt: zajongott, tört-zúzott, mosott, állandóan zúgott valamilyen gép. Egy idő után már nem tudtunk nyugodtan élni abban a lakásban és eldöntöttük, inkább elköltözünk" - mondta Szilvi.