"Anikó húsvét előtt utazott ki Dominikára a családja után, arra számított, nehéz lesz meggyőznie Lacit, de akkor és ott megbeszélték, hogy külön folytatják. Ott tervezték el azt is, hogy különköltöznek. Mindenben meg tudtak egyezni, hiszen két intelligens emberről beszélünk, akik 16 évet töltöttek házasságban. Nem egy fellángolásnak lett vége. Sok nehéz és megannyi szép emlék köti össze őket. Aki már volt hasonló helyzetben, pontosan tudja, mennyi lelki erőre volt ahhoz szükség, hogy ezt a döntést meghozzák, még akkor is, ha jó ideje már nem voltak igazán boldogok együtt. Most mindkettőjüknek az a legfontosabb, hogy a fiúk ne sérüljenek" - mondta a Story magazinnak a házaspár egy közeli ismerőse.