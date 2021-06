Teljesen más arcát mutatja Palvin Barbi a címlapon: a rengeteg sminknek és retusnak köszönhetően olyan, mintha nem is ő szerepelne a fotón, sokan Bella Hadidot vélik felfedezni benne. Most kikerültek a netre a magazin belső oldalaira készült fotók is, melyek meglehetősen vadítóra sikerültek.

Az egyik képen Barbi egy átlátszó fekete csipkeruhában pózol, a másikon hosszú piros bőrcsizma és neccharisnya van rajta. A természetes szépségéről híres Palvin Barbit ritkán látni ilyen szexi szettekben és ilyen erős sminkkel, de neki még ez is jól áll.

