Kulcsár Edina férje egy maszkos fotóval közölte a rajongóival az Instagram-oldalán, hogy egy időre eltűnik és nem fog posztolni az oldalán. Azt nem árulta el, hogy mi az oka a visszavonulásának, illetve azt sem tudni, hogy mikor lesz újra elérhető a közösségi oldalán.

"Ez a nap is eljött! Egy ideig most nem hallotok majd felőlem, de hogy egy régi és örök klasszikust idézzek: I'll be back! Vigyázzatok magatokra" - olvasható a kétgyermekes apuka bejegyzése.

