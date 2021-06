Ahogy arról mi is hírt adtunk, sokáig az egész ország abban a hitben volt, hogy Bochkor Gábor a szinglik táborát erősíti, pedig nem így volt: két évig élt együtt Dr. Demeter Alexandrával, a kapcsolatukat azonban eltitkolta.

A kapcsolatnak végül a gyönyörű Alexandra vetett véget, mert nem bírta tovább a titkolózást, illetve azt nyilatkozta, hogy a rádiós többször is megszégyenítette. Miután nyilvánosságra hozta a történetüket, a műsorvezető másik exe, Molnár Anikó is színt vallott, és elárulta: eleinte őt is titkolta.

Alexandra most egy mosolygós fotót osztott meg követőivel Instagram-oldalán, és mindenkit megnyugtatott, hogy jó irányba halad az élete.

Amikor annyi jó történik egyszerre, hogy azt sem tudom, hova kapjam a fejem

-írta a fotóhoz.