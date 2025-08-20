Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Bemutatkozik a szokrág: az őszi nadrágtrend, amit már most is viselhetsz

divat trend nadrág
Nagy Kata
2025.08.20.
Az ősz legújabb nadrágtrendje végre orvosolja az évszázadok óta fennálló nagy szoknya vagy nadrág kérdést. Idén mindkettő jöhet egyszerre, ráadásul stílusosan és különlegesen. Mutatjuk a nadrágtrendet, aminek te sem tudsz majd ellenállni.

Úgy ölel körbe, mint a legkényelmesebb nadrágod és úgy libben, mint a kedvenc szoknyád. Ez bizony nem más, mint a szokrág, amiből már most ideje beszerezned egy stílusos darabot, ugyanis ez az új nadrágtrend. 

Az új nadrágtrend
Az új nadrágtrend már meghódította az utcai divatot. 
Forrás: Getty Images Europe

Szokrág: az ősz legőrültebb nadrágtrendje 

A pantskirt, avagy magyarra fordítva jobb híján szokrág egyszerre idézi meg a 90-es évek lázadó tinikorszakát és a modern svéd utcai stílust és egy különleges nadrág-szoknya hibridet képez. 

Ha szeretnéd valami igazán extra darabbal felfrissíteni a ruhatáradat, akkor ez a tökéletes választás, hiszen egyszerre modern és egyszerre idézi meg a fiatalkorunk nosztalgikus időszakát. 

A színek terén pedig leginkább a földszínek dominálnak: bordó, zöld, barna. Viselheted elegánsan, de sportosan is, és az biztos, hogy a legegyszerűbb outfitet is csodásan feldobja! 

1. COS 

Elegáns és szemet gyönyörködtető ez a csodaszép színű nadrág, amit akár még egy esküvőn is bátran viselhetsz. 

COS nadrág 52 000 Ft
Forrás: www.cos.com

 

2. Zara

Ez a szoknyarátétes nadrág a japán diáklányok stílusát kombinálja a modern irodai ruházattal. 

Zara nadrág 14 995 Ft
Forrás: www.zara.com

 

3. Envii

A kevésbé bevállalósoknak ajánljuk ezt a fazont és a színt, de vigyázz: ha egyszer rákapsz a szokrág ízére, nehéz megállni egy darabnál! 

Envii nadrág 21 995 Ft
Forrás: www.zalando.hu

 

4. Bershka

Szemkápráztató színével ez a nadrág egész biztosan kitűnik a tömegből. 

Bershka nadrág 11 995 Ft
Forrás: www.aboutyou.hu

 

5. Oysho

Egyszerű, nagyszerű és elképesztően kényelmes ez a lezser Oysho darab.

Oysho nadrág 18 995 Ft

 

Mi ez a fejbugyi? Őrült arcmaszkot dobott piacra Kim Kardashian - Videó

Aludnál múmiaként csak azért, hogy ne öregedj? Az alakformáló fehérneműk értelmi szerzője, Kim Kardashian most az arcot vette célkeresztbe – nem is akárhogyan!

Egyetlen nap alatt elkapkodták az ősz legtrendibb dzsekijét: mutatjuk, te hol szerezheted be

Azt már megszoktuk, hogy az új szezon közeledtével mindig elönti a fast fashion üzleteket az aktuális új hóbort, azonban olyan tömeghisztériát még nem láttunk, amit az ősz legtrendibb dzsekije váltott ki az elmúlt hetekben.

Újabb TikTok-őrület hódít: fóliára kenik a sminket a lusta készülődők − A bőrgyógyászok kiakadtak

A legújabb TikTok trend szerint ez a „meal prep makeup” trend lehet a jövő ebben a felgyorsult világban – a bőröd is értékelni fogja ezt?

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
