Bemutatkozik a szokrág: az őszi nadrágtrend, amit már most is viselhetsz

Úgy ölel körbe, mint a legkényelmesebb nadrágod és úgy libben, mint a kedvenc szoknyád. Ez bizony nem más, mint a szokrág, amiből már most ideje beszerezned egy stílusos darabot, ugyanis ez az új nadrágtrend.

Az új nadrágtrend már meghódította az utcai divatot.

Forrás: Getty Images Europe

Szokrág: az ősz legőrültebb nadrágtrendje

A pantskirt, avagy magyarra fordítva jobb híján szokrág egyszerre idézi meg a 90-es évek lázadó tinikorszakát és a modern svéd utcai stílust és egy különleges nadrág-szoknya hibridet képez.

Ha szeretnéd valami igazán extra darabbal felfrissíteni a ruhatáradat, akkor ez a tökéletes választás, hiszen egyszerre modern és egyszerre idézi meg a fiatalkorunk nosztalgikus időszakát.

A színek terén pedig leginkább a földszínek dominálnak: bordó, zöld, barna. Viselheted elegánsan, de sportosan is, és az biztos, hogy a legegyszerűbb outfitet is csodásan feldobja!

1. COS

Elegáns és szemet gyönyörködtető ez a csodaszép színű nadrág, amit akár még egy esküvőn is bátran viselhetsz.

COS nadrág 52 000 Ft

Forrás: www.cos.com

2. Zara

Ez a szoknyarátétes nadrág a japán diáklányok stílusát kombinálja a modern irodai ruházattal.

Zara nadrág 14 995 Ft

Forrás: www.zara.com

3. Envii

A kevésbé bevállalósoknak ajánljuk ezt a fazont és a színt, de vigyázz: ha egyszer rákapsz a szokrág ízére, nehéz megállni egy darabnál!

Envii nadrág 21 995 Ft

Forrás: www.zalando.hu

4. Bershka

Szemkápráztató színével ez a nadrág egész biztosan kitűnik a tömegből.

Bershka nadrág 11 995 Ft

Forrás: www.aboutyou.hu

5. Oysho

Egyszerű, nagyszerű és elképesztően kényelmes ez a lezser Oysho darab.