A lány, akit a világ szörnyként akart látni: Amanda Knox éveket ült egy gyilkosságért, amit nem követett el

Kevés olyan ügy volt az elmúlt évtizedekben, ami annyira megosztotta volna a közvéleményt, mint Amanda Knox története. Amanda cserediákként élt Olaszországban, de egyik pillanatról a másikra egy brutális gyilkosság vádlottjává vált. Éveket töltött ártatlanul a börtönben, miután 2007-ben lakótársát, Meredith Kerchert holtan találták otthonukban. Amandát pedig rögtön megbélyegezte a világ, csak a "szexi gyilkosként" vagy "Jégkirálynőként" emlegették. 2015-ben végleg felmentették, de a története tovább él: először 2021-ben, a Stillwater című filmben tettek kísérletet az események bemutatására, most pedig egy minisorozat készült az esetről, ami az HBO-n lesz látható. A kérdés csak az: végre az igazságot látjuk, vagy megint egy újabb hollywoodosított, véres kezű Amanda Knoxot kapunk?

Amanda Knox és a könyve

Forrás: Getty Images North America

Amanda Knox csak tanulni ment Olaszországba, de egy gyilkosság mindent felborított

Meredith Kercher brit diáklányt 2007-ben brutálisan meggyilkolta egy férfi, Rudy Guede. A helyszín tele volt az ujjlenyomataival, DNS-mintát is találtak tőle, szóval minden bizonyíték rá mutatott, ennek ellenére az olasz hatóságok a szobatársát, Amanda Knoxot és barátját, Raffaele Sollecitót ültették a vádlottak padjára. A sajtó imádta a szexi gyilkos sztoriját, „Foxy Knoxy”-ként és Jégkirálynőként hivatkoztak rá, ezzel lelkileg is súlyos károkat okozva a fiatal nőnek.

Amanda Knox a világ bűnbakja lett

A valódi gyilkost még 2007-ben gyorsított eljárásban elítélték és 26 évre börtönbe csukták. Ez azonban nem terelte el Amanda Knoxról és barátjáról a gyanút. Az Amanda Knox és Raffaele Sollecito elleni eljárást az olasz igazságszolgáltatás többször újratárgyalta, jogi hibák és bizonyítékok félreértelmezése miatt, miközben a média és a közvélemény óriási nyomást gyakorolt a hatóságokra. 2009-ben 26 évre ítélték őket, 2011-ben felmentették mindkettejüket bizonyítékok hiányában, 2013-ban Knoxot újra elítélték, végül 2015-ben jogerősen felmentették.

A rendőrök a kezdetektől ragaszkodtak Knox bűnösségéhez, noha a valódi gyilkos, Rudy Guede nyomai olyannyira egyértelműek voltak, hogy egy másik nyomozás eredményeképpen még 2007-ben gyorsított eljárásban elítélték és börtönbe csukták. Az ügyek eljárási hibák tömegei kísérték, Knoxot pedig nyomás alatt tett vallomása alapján hurcolták meg, amit később az Emberi Jogok Európai Bírósága is jogsértőnek minősített. Az ügy máig iskolapéldája annak, hogyan torzíthatja el az igazságszolgáltatás munkáját a média és a közvélemény hatása.