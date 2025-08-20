Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 20.

Selena Gomez új körömszíne a tökéletes átmenet a nyár és az ősz között

Patrick McMullan - Robert Smith
Gyüre Bernadett
2025.08.20.
Selena Gomez egy igazi divatikon, aki a ruháival és a sminkmárkájával már teljesen levette a lábáról a divatvilágot. Most a körmeivel is meghódította az internetet: ez a piszkos rózsaszín körömlakk a tökéletes átmenet a nyárból az őszbe.

A szezonok váltakozása sminkben, divatban és hangulatban is mindig valami új dolgot jelent és Selena Gomez erre mindig fel van készülve. Legújabb manikűrje megmutatja hogyan lehet elegánsan és stílusosan átlépni a hőségből a hűvösebb időszakba és mi egyszerűen imádjuk! A legfrissebb körömlakk, amit használt egy barnás-mályvás árnyalat, amely önmagában is elég stílusos és tökéletesen harmonizál az évszakváltozással.

A piszkos rózsaszín körömlakk elkísérte Selena Gomezt sminkmárkája legújabb eseményére is
Selena Gomez körme: ezt a lakkot viseli a színésznő

Ez a lakk tökéletesen illeszkedik az őszi hangulathoz és a nyári könnyedséghez egyaránt, és organikus összhangot teremt a barnás-rózsaszínes árnyalatok között, ami felidézi a meleget, a tengerpartot és a hulló falevelek összekapcsolódását. A szezonváltás a körömlakkoknál nemcsak a színekről, hanem a hangulatról is szól, és pont ezért alkalmaznak sok helyen ilyen átmeneti színeket, hogy ne kelljen rögtön váltani a nyári szépség- és öltözködésrutinról az őszire.

Ez a szín egyszerre idézi fel a múltat és bír időtlen eleganciával, egyenesen a 80-as, 90-es évek trendjeiből merítve, hiszen akkor voltak divatosak a visszafogott, ám mégis karakteres árnyalatok. Nem elég, hogy esztétikailag erős és remekül mutat, de variálható bármilyen stílushoz, öltözékhez – lehet szó hétköznapi vagy különleges eseményekről is.

Hogyan viseld?

  • A köröm alakja mindig hangsúlyos: Selena Gomez rövid, négyzetalakra reszelt körmein hordja, de ez az univerzális szín bármilyen típuson pazarul mutat.
  • Gomez vörös rúzst és hozzáillő ruhát visel, de a szín neutrálisságának köszönhetően szinte bármivel jól néz ki.
  • Otthon is bátran lehet vele kísérletezni és valószínűleg a körmösöd is oda lenne ezért a színért!

Ha te is kíváncsi vagy, akkor nézd meg  ahogy Selena ezt a gyönyörű színt viseli körmein:

