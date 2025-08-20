Selena Gomez új körömszíne a tökéletes átmenet a nyár és az ősz között

A szezonok váltakozása sminkben, divatban és hangulatban is mindig valami új dolgot jelent és Selena Gomez erre mindig fel van készülve. Legújabb manikűrje megmutatja hogyan lehet elegánsan és stílusosan átlépni a hőségből a hűvösebb időszakba és mi egyszerűen imádjuk! A legfrissebb körömlakk, amit használt egy barnás-mályvás árnyalat, amely önmagában is elég stílusos és tökéletesen harmonizál az évszakváltozással.

A piszkos rózsaszín körömlakk elkísérte Selena Gomezt sminkmárkája legújabb eseményére is

Forrás: Getty Images North America

Selena Gomez körme: ezt a lakkot viseli a színésznő

Ez a lakk tökéletesen illeszkedik az őszi hangulathoz és a nyári könnyedséghez egyaránt, és organikus összhangot teremt a barnás-rózsaszínes árnyalatok között, ami felidézi a meleget, a tengerpartot és a hulló falevelek összekapcsolódását. A szezonváltás a körömlakkoknál nemcsak a színekről, hanem a hangulatról is szól, és pont ezért alkalmaznak sok helyen ilyen átmeneti színeket, hogy ne kelljen rögtön váltani a nyári szépség- és öltözködésrutinról az őszire.

Ez a szín egyszerre idézi fel a múltat és bír időtlen eleganciával, egyenesen a 80-as, 90-es évek trendjeiből merítve, hiszen akkor voltak divatosak a visszafogott, ám mégis karakteres árnyalatok. Nem elég, hogy esztétikailag erős és remekül mutat, de variálható bármilyen stílushoz, öltözékhez – lehet szó hétköznapi vagy különleges eseményekről is.

1. Gel Couture 2.0 485 princess charming körömlakk 13,5 ml 4.531 Ft 2. VERNIS Körömlakk 13 600 Ft 3. NAILBERRY Lélegző körömlakk - FASHIONISTA 7.990 Ft 4. Chanel Le Vernis Long-lasting Colour and Shine 17 330Ft 5. OPI Nature Strong 5350Ft

Hogyan viseld?

A köröm alakja mindig hangsúlyos: Selena Gomez rövid, négyzetalakra reszelt körmein hordja, de ez az univerzális szín bármilyen típuson pazarul mutat.

Gomez vörös rúzst és hozzáillő ruhát visel, de a szín neutrálisságának köszönhetően szinte bármivel jól néz ki.

Otthon is bátran lehet vele kísérletezni és valószínűleg a körmösöd is oda lenne ezért a színért!

Ha te is kíváncsi vagy, akkor nézd meg ahogy Selena ezt a gyönyörű színt viseli körmein: