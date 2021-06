A kismama ennek apropóján babaváró bulit tartott a barátnőivel. Ezúttal minden úgy sikerült, ahogy azt a kézilabdázó elképzelte. Beni kisfiánál nem tartottak babaváró bulit, mert akkor még nem volt divat, kislányánál, Millánál a barátnői meglepi összejövetelt szerveztek. A mostani alkalom is különleges volt a számára, hiszen Szabina a barátnői körében ünnepelhetett. A három várandóssága közül a mostani a legnehezebb, mivel a szervezete most a leggyengébb, és a vérképén is meglátszott, hogy fáradékonyabb volt - írja a Ripost.

Az egykori kézilabdázó viszont alig várja, hogy a kezében tartsa kislányát, akit programozott császárral hoz a világra.