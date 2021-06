Fresh Andi és szerelme már 15 éve barátok voltak, amikor egyik pillanatról másikra szerelem lett a barátságból. Andi nagyon jóban van párja gyermekeivel, teljes az életük, saját babát nem is terveznek. Andi, akit a Fresh női zenekar egyik énekesnőjeként ismertünk meg, teljesen kicserélődött, ragyog a boldogságtól. Instagram oldalán gyakran oszt meg közös képeket, melyeken látszik a pár közötti harmónia.

A fotókon azonban még valamit fel lehet fedezni, megváltozott Andi külseje is: korábbi hosszú szőke haját rövidre vágatta, ami most már hullámos is lett. Az énekesnő jobban érzi magát a bőrében, mint valaha és sosem mulasztja el megjegyezni, hogy nagyon szereti a jelenlegi életét.