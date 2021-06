Dér Heni egy hónappal ezelőtt adott éltet első kisfiának, akivel láthatóan már most teljesen egymásra hangolódtak, és az anya-fia szerelem is kibontakozóban van. A kisfiú a képek tanúsága szerint egy igazi hajas baba, édesanyja pedig nem is lehetne boldogabb. A kis Bendegúz egy tündéri kisbaba!

Heni örömét csak fokozza, hogy a napokban megjelent új videoklipje, melyben több megható családi pillanatnak is fül- és szemtanúi lehetünk.