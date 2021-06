A hazai sztárvilágban gyakori jelenség, hogy a nők fiatalabb pasik mellett kötelezik el magukat. Természetesen a korkülönbség a legtöbb esetben alig észrevehető, hiszen a kortalan dívák több tíz évet is letagadhatnak az életkorukból.

A sztárok magánélete mindig óriási népszerűségnek örvend. Addig, amíg egy hétköznapi ember nem mindennapi tettei, szokásai mellett szó nélkül elmegyünk, addig egy ismertséggel kapcsolatban a legapróbb hírről is képesek vagyunk napokig, sőt hetekig beszélni. Főleg akkor, ha romantikus, szerelmi történésekről van szó.

A hazai celeb és sztárvilágban több olyan híres színésznőt és énekesnőt is számon tartunk, akik több kudarcba fulladt párkapcsolat, és válás után egy maguknál sokkal fiatalabb férfi mellett találták meg azt a szerelmet és boldogságot, amire mindig is vágytak. Mióta kimondták a boldogító igent szerelemben és harmóniában élnek egymással, és gyönyörű gyerekek büszke szülei lettek.

A szexuálpszichológusok vizsgálódásai szerint, egy ilyen relációjú kapcsolatban sokkal tovább fenntartható a tűz és a szenvedély, a házasságon belül.

Polyák Lilla és párja Gömöri András Máté között 16 év korkülönbség van. A sztárpár rengeteg támadást kapott, amikor nyilvánosságra jött a kapcsolatuk, ám úgy tűnik, hogy az idő őket igazolta, hiszen azóta is szeretetben és boldogságban élnek. Lilla első férje Homonnay Zsolt volt, akitől két kisfia született. A gyerekek nagyon jó kapcsolatot ápolnak Mátéval, aki nem csak egy gyönyörű feleséget de azonnal két gyermeket is kapott az élettől. A férfi 2017-ben kérte meg kedvese kezét, majd a következő évben házasságot kötöttek egymással. Szerelmük azóta is töretlen.

Keleti Andrea egy tőle 10 évvel fiatalabb férfi mellett találta meg a boldogságot. A táncművész soha nem titkolta, hogy az egyik tanítványába szeretett bele. A férfi mellett Andrea ötszörös olimpiai bajnok lett, Kovács Zoltán mellett nem csak a magánéletében, hanem a szakmájában is tökéletes társra talált. 1996-óta élnek házasságban, 2001-ben született első gyermekük Viki, majd négy évvel később fiuk Máté.

Deutsch Anita és Kinizsi Ottó között nyolc év korkülönbség van. A színészek a híres magyar sorozat forgatásának idején szerettek egymásba. Ekkor Anita 30 éves volt, Ottó pedig mindössze 22. Érzéseikben azonnal biztosak voltak, Ottó rövid együttjárás után megkérte a kolléganője kezét. 2004-ben pedig karikagyűrűt húztak egymás ujjára. Azóta két gyönyörű kislányuk született. A színészeket egy jó ideje nem lehetett látni a képernyőn, ennek nem más az oka, mint, hogy Anita edzőként keresni a kenyerét, Ottó pedig a kamera túloldalán próbált szerencsét, és úgy tűnik, hogy megtalálta a számításait.

Judy a nagysikerű Groovehouse énekesnője, néhány év házasság után úgy érezte, hogy férje mellett nem kapja meg azt a boldogságot és törődést, amire vágyik. Sőt, azt sem tudta elképzelni, hogy gyermeket szüljön a férfinak. 2008-ba beadta a válókeresetet és elváltak az útjaik. Annak ellenére, hogy megfogadta, hogy soha többet nem lesz feleség a válás után két hónappal már jelenlegi férje, Molnár Balázs menyasszonya volt. A házasság nem Balázs miatt ment tönkre, hiszen éveken át csak jó ismerősi viszonyt ápoltak egymással. Ám, amikor közelebb kerültek egymáshoz kiderült, hogy ebből a kapcsolatból még bármi lehet. A 12 évvel fiatalabb férfi oldalán Judy szeretetteljes és harmonikus életre talált. 2011 végén pedig megszületett kislányuk, a csodaszép Maja.

Zoltán Erika férjes asszony volt, amikor 1990-ben először találkozott jelenlegi férjével. A nála 6 évvel fiatalabb Kátai Róbert azonnal elrabolta Erika szívét. Róbert, azaz Robby D akkoriban táncosként került az aranytorkú, szőke énekesnő mellé. Erika nem tétovázott sokáig, néhány hónap után elköltözött akkori párjától, és 1997-ben hozzáment a táncoshoz, egy év múlva pedig megérkezett lányuk, Zoé.