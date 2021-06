Horgas Eszter számára nem volt könnyű az elmúlt időszak. Elveszítette édesapját, és a párjával is szakítottak. Nem tagadja pszichológus segítségét is kérte.

„A lelkemet is próbálom gyógyítgatni, szakembertől kértem segítséget és úgy érzem, jó irányba haladunk. Remélem, hogy egyre több lesz az agyamban a pozitív gondolat és talán már ki is merészkedem a fény felé. Az az igazság, nagyon nehezen nyitok, még sok bennem a félelem, hogy megengedjem bárkinek is, hogy bizonyos távolságon belül közelebb jöjjön. Viszont már nincs bennem az a fajta elutasítás, hogy mindenki hagyjon békén, hanem néha már elhiszem, hogy hamarosan kisüt a nap" – mesélte a Borsnak a művésznő.

Horgas Eszter úgy érzi, lassan készen állna egy újabb szerelemre, reméli, most sok új emberrel fog találkozni majd a munkája során.

„Az a vágyam, hogy egyszer csak ott teremjen mellettem az az ember, akit nekem szánt a sors és nyakig elmerüljek a szerelemben. Az ember sokszor tagad, és időnként úgy érzem, hogy már nem vagyok alkalmas egy újabb párkapcsolatra. Ezeket az akadályokat át kell lépnem, hogy merjek újra hinni. Júliusban véget ér egy újabb hét éves periódus és bízom abban, hogy sok jó dolog történik velem."