Schobert Norbi és Rubint Réka középső gyereke is elballagott az általános iskolából. Norbikát igazán szuper ajándékkal lepték meg a szülei: egy római álomútat kapott. Anno Larát New Yorkba vitte Réka, mert a kamaszlánynak az a kedvenc városa, Norbika viszont az olasz fővárosba vágyott.

„3 évvel ezelőtt, amikor Lara ballagott, az volt a meglepi ajándékom Neki, hogy elvittem a kedvenc városába, New Yorkba. Most Norbikán a sor. Irány Róma! Csak Ő és én" - írta Réka a képhez, amin a reptéren pózolnak fiával.

Norbika egyébként rengeteget fogyott az utóbbi időben, Réka meg is mutatta a nagy változást Instagram-oldalán.