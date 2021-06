Colin Tebbutt a walesi hercegnő halálát követő órákra emlékezett. Elmondta, hogy Paul Burrell komornyik Párizsba repült, hogy összegyűjtse Diana holmiját és megbizonyosodjon arról, hogy mindenről megfelelően gondoskodnak. A férfi szerint azonban nem adták meg a hercegnének a privát szférát és a méltóságot, ugyanis az emberek ki-be járkáltak a szobába, ahol Diana holtteste feküdt egy párizsi kórházban - írja a Mirror.

Bementem abba a szobába, és egy srác hajolgatott az ágy végében. Az emberek csak jöttek és mentek, hogy tiszteletüket tegyék. És bumm, ott volt a főnök, egy közönséges ágyban, állig betakarva egy lepedővel, mintha csak aludna."

A hercegné arcának jobb oldalán volt egy kis nyom, és a haja kissé zilált volt. Megdöbbentő volt. Colin Tebbutt követelte, hogy rakjanak takarókat az ablakok elé, hogy ne lássanak be a környező háztetőkről és biztosítsák, hogy ne léphessen be akárki a szobába. Mivel a hercegnő halálhíre futótűzként terjedt, így lassan már tömeg gyűlt össze a kórház előtt, olyan káosz volt, mint egy focimeccsen. Aznap érkezett meg exférje, Károly herceg, valamint nővérei, Lady Sarah McCorquodale és Lady Jane Fellowes is, hogy megnézzék a holttestet és imádkozzanak a hercegnéért.

Ez a cikk is érdekelhet: Szem nem marad szárazon: ezek voltak Diana hercegné utolsó szavai