Ahogy azt korábban mi is megírtuk,Britney Spears édesapja gyámsága alatt áll, és a férfi azt állítja, lányának több betegsége is van. Az énekesnő állítólag nem hozhatott önálló döntéseket, mivel apja felügyelete alatt áll, és most az amerikai jogrendszer segítségével szeretné visszakapni életét.

A kissé furcsa dolgokat posztoló Spears most Instagram-oldalán posztolt arról, hogy az elmúlt két évben csak úgy tett, mintha minden rendben lenne, miközben az élete darabokra hullott.

"Szeretnék elárulni nektek egy kis titkot. Hiszem, hogy mindannyian tündérmesébe illő életet szeretnénk, és ahogy én posztolgattam, úgy tűnhetett, fantasztikus életet élek. Anyám legjobb trükkje volt, hogy a legszarabb napokon is azt mutatta, minden rendben vele. Ezt miattunk tette. Az az igazság, nem szeretném, hogy az emberek azt gondolják, az én életem tökéletes, ha olvastatok híreket a napokban, tudjátok, hogy nagyon nem az. Elnézést szeretnék kérni, hogy színleltem a boldogságot az elmúlt két évben. A büszkeségem miatt tettem, zavarban voltam, hogy megosszam-e egyáltalán veletek ezeket a dolgokat. De hát ki nem akarja a saját Instagramját egy fantasztikus, szórakoztató hellyé varázsolni? Hiszitek vagy sem, a színlelés nekem segített"

-olvasható a posztban, ami merőben más, mint amit megszokhattunk tőle, ugyanis Britney többször is megmutatta idomait.