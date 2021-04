Az énekesnő sok tartalmat megoszt Instagram-oldalán, és nem fél megmutatni bájait.Ezúttal Britney egy rózsaszín, és egy mustársárga bikiniben mutatta meg magát, és a táncikálós videó mellett arról számol be, hogy jelenleg is az életmódváltáson dolgozik, ugyanis a pasija teste annyira tökéletes, hogy neki is muszáj kitennie magáért.

"Sokat futok, igyekszem tiszta ételeket fogyasztani (...) Elkezdtem bokszolni, így most már erősebbnek érzem magam. Mindenkinek megvannak a saját módszerei"

-írta Britney, aki rózsaszín fürdőbugyiját húzkodja a videóban.