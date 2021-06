Az El Ateneo Grand Splendid könyvesbolt Dél-Amerika egyik legnagyobb és legszebb könyvesboltja, ami az egész világot lenyűgözi. Az épület eredetileg a Teatro Grand Splendid színháznak adott otthont. Az 1920-as évek egyik legnépszerűbb helye volt, a híres énekes Carlos Gardel és Ignacio Corsini is itt lépett színpadra. Később átalakították mozivá, és itt mutatták be az első hangos filmet is. Ezután ismét színház lett, majd újra mozivá alakították.

Ám sajnos 1991-ben bekövetkező rossz gazdasági helyzet bezárásra kényszerítette a színházat. Már a bontásának ideje is ki lett írva, amikor az Ilhsa Group tulajdonosa, az El Ateneo Kiadó közbelépett és 2000-ben megvásárolták az épületet. Az új tulajdonos nagyszabású átalakításba kezdett, hogy megszülessen a világ egyik legnagyobb könyv- és zeneáruháza.

A felújítások alatt sok mindent átalakítottak, de Nazareno Orlandi, a híres olasz művész mennyezeti freskója, és Troiano Troiani zseniális faragásai megmaradtak a könyvesbolt díszeként - írta a Reblog.

Ebben a festői környezetben biztos, hogy mindenki szívesen eltöltene néhány órát a kedvenc könyve társaságában!