Fontos tudnunk, melyik növénnyel hogyan kell bánni. Ahogy a mondás is tartja, nem mind arany, ami fénylik. Tavasszal és nyáron gyönyörűbbnél gyönyörűbb virágok nyílnak mindenütt, de ezek közül nem mindegyik ártalmatlan. Nemcsak az emberekre, de egyesek az állatokra sincsenek jó hatással.



A havasi sisakvirág, a mérgek királynőjeként ismert. Érdekessége, hogy a görög mitológiában először Hekaté istennő fedezte le. Régen szent növényként tartották számon. Fő hatóanyaga, az akonitin, mely emberre és állatra is veszélyes. De nem ez az egyetlen méreganyag, amellyel a növény rendelkezik.

A sisakvirág nem csak nálunk, de egész Európában mérgező növényként van számon tartva, mivel akonitin és napelin tartalma az idegrendszerre és szívre van kedvezőtlen hatással. A növényt nem használják a népi gyógyászatban sem, sőt több gyógyszert is kivontak a forgalomból a sisakvirág veszélyessége miatt. Ahhoz, hogy a sisakvirág ténylegesen is halált okozzon, már 2-5 mg is elég belőle. A mérgezés tünetei közé tartoznak a láz, hányás, fulladás, bénulás. Bőrrel történő érintkezés esetén csak kiütések jelenhetnek meg. A sisakvirág a előfordulását tekintve megtalálható Európában, Ázsiában és Amerikában is. Magyarországon négy faja ismert.

Ricinus, a veszélyes szépség

A ricinus gyorsan növekedő, lágy szárú örökzöld növény. Mivel az eredeti élőhelye a trópusokon van, így ott eléri a 10-12 méter magasságot is. Magyarországon, egyéves növényként 50 cm-3 méter magasra nő meg.

A ricinusnál sem árt óvatosnak lenni, mivel szépsége megtévesztő lehet. Erősen mérgező növényről van szó, így nem javasolt olyan kertekbe ültetni, ahol gyerekek is játszhatnak. Tanácsként megfontolandó, hogy levágjuk-e a virágokat, és eldobjuk őket, mielőtt maghüvelyekké alakulnak, mert a magvakat a növény legmérgezőbb részeiként tartják számon.

A ricinusolajat ellentétben a sisakvirággal, a gyógyászatban is előszeretettel alkalmazzák. A ricinus magjában fitotoxin található, ezért sok kutató a legmérgezőbb növények közé sorolja. A ricin az egyike a benne található három méreganyagnak, ám a másik kettő sem kevésbé veszélyes. Ezek pedig a ricinin és az agglutinin.

Óvatosan a Leanderrel!

A csodás virágú és illatú leander, vagy babérrózsa akár veszélyes is lehet. Toxikus összetevői nemcsak a friss, de az elszáradt részekben is megtalálhatók. Nagyobb mennyiségben halálos kimenetelű is lehet, de kisebb mennyiségben is okozhat kellemetlen tüneteket.

Hogy honnan tudhatjuk, mik a tünetek? Elsősorban onnan, ha hasmenés, hányás, hasi fájdalmak lépnek fel, légzésünk és szívverésünk lelassul.

Mindenképpen viseljünk kesztyűt, ha odakint a kertben leandert gondozunk. Érdemes arra is figyelnünk, hogy a növény nedvei a bőrt is irritálhatják. Amennyiben pedig gyermekünk van, akkor mindenképpen távolítsuk el a levágott leander részeket. Ha semmiképpen sem szeretnénk megválni kedvenc, de egyben veszélyes növényeinktől, akkor olyan helyre tegyük őket, ahol sem a gyermek sem a házi kedvencünk nem fér hozzá.