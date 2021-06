A fiú most előtte-utána fotókkal bizonyítja, hogy komoly súlyfelesleg ment le róla. "Komolyan nem látszódik, semmi változás!" - írta a képhez...

... és egy másikat is megosztott. "Az életben, szenvedtem már eleget, de remélem vége lesz! És amíg élek soha nem adom fel!" - jelentette ki.

Géza sikerét Schobert Norbi - aki állást is ajánlott a fiúnak - is megosztotta, természetesen őt is megtalálták a fanyalgók, amit már Rubint Réka sem hagyott szó nélkül.

"Géza egészségügyi állapota eddig a mozgást nem tette lehetővé. Olvasom megint a sok idióta, vakon botorkáló, rosszindulatú fanyalgót Norbi és Géza oldalán, hogy semmit nem fogyott.Hát persze! Semmit! Csak!!! 100! kilòt! Ilyenkor mindig rájövök, hogy az ilyen korlátolt embereknek mennyire nehéz lenne 1x kilépni a sötétségből a fényre és tiszta szívből elismerni, támogatni a másikat. Vagy egyszerűen csak csendben maradni! Sebaj! Géza és Norbi teszik tovább dolgukat és jöhet a következő 100-as" - írta a közösségi oldalán.

Rácz Géza után egy túlsúlyos kisfiút karolt fel Schobert Norbi. A fitneszguru úgy véli, segítségével a 8 éves Sanyika is lefogyhat és teljes életet élhet.