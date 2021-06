A legendás sportkommentátor mindenkit meglepett, amikor bejelentette, elválik feleségétől, Kállay Boritól. Később arról cikkeztek, hogy autóbalesetet szenvedett, és Vitray is sokszor nyilatkozott azzal kapcsolatban, pontosan hogy történt a karambol. Az egykori tévés most a Vasárnapi Blikknek mesélt magánéletéről, és arról, hogy éli meg az egyedüllétet.

Eddig nyáron mindig dolgoztam, most viszont csendesebben telik, és nincsenek messzemenő terveim. Nézem a meccseket, természetesen majd az olimpiát is, és hogy őszinte legyek, örülök, hogy végre csak le kell ülni a tévé elé és élvezni kell. Nem hiányzik a munka, nem akarok már kommentátori munkát, ha hívnának, se mennék vissza a tévébe. A 89. életévemben vagyok, már nem is vállalnám

– kezdte a Kossuth-díjas újságíró.

"Sokan azt hiszik, hogy ez a munka annyi, hogy odamegy az ember, beül a hűs szobába és jól érzi magát, holott három vagy négy órával korábban már ott kell lenni, mire megmotozzák, beengedik az egy örökkévalóság, utána jön a felkészülés, információgyűjtés, szóval nem tiszta öröm az egész, ez egy ilyen munka"

-tette hozzá.