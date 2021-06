A Katinka című életrajzi dokumentumfilm készítői egyre nehezebb helyzetben dolgoznak, hiszen Katinka számára már semmi más nem létezik csak az olimpia. Eszik, iszik, alszik és úszik, úszik, úszik, úszik, úszik rendületlenül. A dokumentumfilm készítői mindent filmre vesznek, Katinka kulisszák előtti és mögötti életét is, így ők testközelből tapasztalják, hogy a világklasszis úszófenomén hogyan fókuszál fizikailag és mentálisan egyre erőteljesebben, hogyan veti alá magát a nagy célnak.

„Egy dokumentumfilm akkor jó, ha fizikailag és lelkileg is minél közelebb tud kerülni a főszereplőjéhez. Mi ebben a filmben közvetlen közelről szeretnénk mindazt megmutatni Katinkáról, amit egy kívülálló soha nem láthat. Nekünk ebben az elképesztően intenzív olimpiai felkészülési időszakban egyre hátrébb kéne lépnünk, hogy ne zavarjuk Katinkát, de ezt nem tehetjük meg, mert akkor nem tudjuk lefilmezni, hogyan éli meg főhősünk érzelmileg ezt az időszakot a nagy cél előtt" - mondta Pálinkás Norbert rendező.