Gönczi Gábor és felesége, Ildikó második gyermeküket várják, akiről nemrég az is kiderült, hogy kislány lesz . A műsorvezető úszik a boldogságban, de kisfiúkat, Áront nem könnyű hozzászoktatni a lánytestvér gondolatához.

Gönczi Gábor és felesége a Hot Magazin legújabb számában arról mesél, hogy nem volt könnyű Áronnal elfogadtatni húga érkezését, mivel a kisfiú mindenáron fiú testvért szeretne.

Kitaláltam neki egy mesét, hogy a csillagokból születnek a testvérek, akik megbeszélik egymás között a sorrendet; esténként mondogattam neki. Ezzel a meseterápiával elfogadta a húga gondolatát, de mindig hozzáteszi: „Anya, ne felejtsd el, hogy lesz még egy Vencel is!"

- mesélte mosolyogva Ildikó.

A házaspár már alig várja az új jövevény érkezését, bár a műsorvezető el sem tudja képzelni, milyen érzés lehet egy kislány apukájának lenni.

Korábban azt sem gondoltam, hogy egy kisfiú iránt lehet ilyen végtelen imádatot érezni. Mintha egy test lennénk Áronnal, elképesztő! Nem tudom, mi lesz ezután, most is teljesen a fellegekben járok! Én is szülési szabadságra megyek"

- mesélte Gábor, aki még a koncertkeit is lemondta szeptemberig, hogy teljes mértékben felesége segítségére lehessen.

