Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 20., szerda István

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
románc

Csókok és titkos érintések: Jennifer Lopez összejöhetett az egyik táncosával - VIDEÓ

románc táncos Jennifer Lopez
Life.hu
2025.08.20.
A közösségi médiában terjedő felvételek alapján sokak szerint több van Jennifer Lopez és egyik táncosa között puszta munkakapcsolatnál.

Több felvétel is tanúsítja, hogy Jennifer Lopez és egyik táncosa között egyre intimebb a viszony: a rajongók finom csókokról, gyengéd érintésekről és heves szemezésekről beszélnek. Az énekesnőt nem feszélyezik a kamerák, láthatóan jobban évezi egy bizonyos féri közelségét, mint a többi táncosét. 

Jennifer Lopez összejöhetett az egyik táncosával
Jennifer Lopez összejöhetett az egyik táncosával
Forrás: Anadolu

Jennifer Lopez a színpadon flörtöl a táncosával

Az internet népe persze azonnal felkapta a témát, többen úgy hiszik, hogy ez csak a show része, ám egyesek tudni vélik, hogy forró románc van kialakulóban Jennier Lopez és táncosa között, ugyanis a próbákon is ennyire bensőséges a hangulat.

@life.hu_official

Valami történik Jennifer Lopez és a táncosa között A rajongók több, mint gyanús mozdulatokat szúrtak ki Jennifer Lopez és az egyik táncosa között. #life #JenniferLopez #táncos #pletyka #szerelem #J.Lo

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

 

"A legjobb filmje a saját magánélete": 53 éves lett Ben Affleck, Hollywood örök B-kategóriása

53. születésnapját ünnepli a romantikus filmek szívtiprója. Bár Ben Affleck zsebelt már be Oscar- Golden Globe- és BAFTA-díjat is: sokan ennek ellenére B-kategóriás színésznek tartják.

Jennifer Lopez túl van Ben Afflecken, és boldogabb, mint valaha

Az énekesnő szerda este zárta Up All Night turnéját. Jennifer Lopez az Egyesült Államokon kívül Európában és a Közel-Keleten is fellépett. Utolsó koncertje után a közönségnek bevallotta: végre „boldog és szabad”.

Más vevőkkel is bunkók az isztambuli luxusbutik biztonsági őrei: Jennifer Lopez incidense után többen kitálaltak

Nem az énekesnő az első, akit be sem engedtek az isztambuli luxusbutikba. Az üzletről nem csak Jennifer Lopeznek, de másoknak is nagyon rossz tapasztalatai vannak, és ezt meg is osztották a Google-értékelésekben.


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu