Hová tart a világ, ha még a tökéletes testű Megan Fox is a Photoshophoz nyúl? A színésznő csak egy kicsivel akart vékonyabbnak tűnni, de emiatt most mindenki rajta nevet.

Megan Fox, bár 35 éves, mégis egyszerűen elképesztően fest. Legutóbbi nyilvános szereplésén, bár merész ruhája többeknél kiverte a biztosítékot, az egyértelműen látszott, hogy nem lehet panasz az alakjára.

Miért lehet akkor, hogy még Megan Fox is a Photoshophoz nyúl egy Instagramra feltöltött fotó miatt? Talán fiatalabb szerelme készteti arra, hogy még a tökéletesnél is tökéletesebb legyen? Nos, amennyiben erről is van szó, figyelhetne kicsit jobban arra, hogy a retusálás nyomait eltűntesse.

Átlag emberek is követnek el döbbenetes Photoshop bakikat, melyek közül már mutattunk is jópárat, de hogy ez egy hírességgel is megtörténjen, arra csak ritkán kerül sor.

A harmadik képen elsőre nem fog feltűnni semmi, de ha alaposabban megnézed a bal hónalj részt, látni fogod, hogy itt bizony egy amatőr hibáról van szó, amivel Megan megpróbálta némiképp karcsúsítani magát.

Nem sikerült kiszúrni a bakit, Mutatjuk közelről: