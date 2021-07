A lány barberként dolgozik, szalonjába sok híresség jár, Gábort azonban nem munka közben, hanem az interneten ismerte meg.

„Fruzsi kezdeményezett a neten egy beszélgetést, így indult minden. Elég hamar egyértelművé vált, hogy egy hullámhosszon vagyunk és az értékrendünk is hasonló, ami nekem nagyon fontos. Én szorgalmaztam, hogy találkozzunk és személyesen folytassuk a beszélgetést. Az első randin elmentünk sétálni a kutyusával, és egyből beigazolódott a sejtésem, hogy nagyon is hasonlóak vagyunk. Onnantól kezdve turbó fokozatra kapcsolt az ismerkedés, ami persze még most is tart, hiszen alig több mint egy hete ismerjük egymást. Most kezdünk el közös programokat csinálni"

– kezdte a kétgyermekes műsorvezető a Ripostnak.

„Az volt az érdekes a dologban, hogy mindkettőnknek elég rossz tapasztalatai voltak az elmúlt időszakban, években, már ami a párkapcsolatokat illeti. Mindketten úgy voltunk vele, hogy hagyjuk a fenébe az ismerkedést, bezárunk és akkor nem sérülhetünk. Pont ennél a fázisnál bukkant fel Fruzsi, gyakorlatilag a semmiből. Ami nagyon megfogott benne, hogy nem játszik semmilyen szerepet, abszolút azt adja, amilyen ő, kimondja a gondolatait. Ez egyáltalán nem gyakori a nőknél, sőt" – tette hozzá Beszeda, aki szerint Fruzsi egy ízig-vérig nő, aki tele van szenvedéllyel, és nagyon őszinte.

„Vicces, mert én ismertem Gábort, de csak a tévéből. Mikor kislány voltam, csak miatta néztem a műsorát! És hogy hogy ismerkedtünk meg? Nos, ahogy ő is említette, egyáltalán nem akartam párkapcsolatot, rengeteget csalódtam, úgy voltam vele, hogy most jobb egyedül. Erre váratlanul feldobta nekem a Facebook a profilját, mint lehetséges ismerőst. Ránéztem a képére, és úgy voltam vele, hogy te jó ég, hát ezt meg kell próbálnom, egy életem, egy halálom. Bejelöltem, de nem is számítottam rá, hogy visszajelöl. Szerencsére megtette. Így kezdődött minden, pont, amikor nem is számítottam rá. Az első találkozónál már tudtam, hogy ez szerelem első látásra"

– mesélte lelkesen Fruzsi.