Ivancsics Ilonának a Szomszédok című sorozat hozta meg a sikert. A színésznő most az életéről, karrierjéről mesélt, és arról, hogy éli mindennapjait.

Kevesen tudják, hogy Ivancsics Ilona ma már nagymama is, hiszen párjának, Péternek született unokája. A színésznő régen volt olyan boldog, mint most, pláne, hogy végre a színházban is visszatért az élet.

"Péterrel 16 éve vagyunk együtt, tizennyolc évesen ment ki Amerikába, 25 évig élt ott, aztán hazajött az édesanyja miatt. A gyereke, az unokája is a tengerentúlon élnek. Péter fotós, grafikus, művészember, ő találta ki 15 éve, hogy csináljunk magánszínházat, aminek ő a vezetője (...) Péter a járvány miatt nem utazhatott, így még ő sem találkozhatott az unokájával, én viszont egy ilyen hosszú repülőútra nem vállalkoznék"

- kezdte a színésznő, aki Szentendrén éli mindennapjait, és a színház mellett a kertészkedésre is jut ideje.

Ilona arról is beszélt a Best magazinnak, mi lett volna belőle, ha nem veszik fel a Színművészeti Főiskolára.

"Édesapám szerette volna, hogy valami normális hivatásom legyen, de hát elragadott a színészet. A nagyszüleim kárpátaljai magyarok, oroszul is beszéltek, én is tanultam oroszt, így lehettem volna orosz-magyar tanár egy kicsi faluban, de ma már tudom, kertészmérnöknek kellett volna tanulnom. Mostani bölcsességemmel szerintem azt érezném hivatásomnak"

- mondta Ilona, akinek egy önálló estje is van.

"Verseket mondok, mesélek magamról, elmondom például, hogy elindult egy lány Nagybajomból, Somogyország szívéből, hogy felfedezze magának a nagyvilágot és önmagát. Ez az utazás azóta is tart"

- tette hozzá Ilona, aki két évvel ezelőtt betegségéről is őszintén vallott,