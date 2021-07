Vajna Timiről a napokban derült ki, hogy milliárdokért vásárolt magának villát Amerikában. A fényűző otthonról előbb fotók kerültek elő, majd videón is bepillantást nyerhettünk a minden igényt kielégítő Beverly Hills-i otthonba.

Az otthona mellett azonban abba is bepillantást engedett az özvegy, hogyan is tölti az estéit, Miami Beachen. Úgy tűnik, hogy nagyon jól szórakozik, amelyet legújabb fotója is igazol: Timi formás kebleit közszemlére téve csücsörítve pózolt a kamerának.