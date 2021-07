1. Vándorló kövek, Kalifornia – Death Valley Nemzeti Park

Számos legenda terjedt el arról, vajon hogy lehetséges, hogy a Halál-völgy Nemzeti Park nyáron kiszáradt tavában az akár 300 kilós dolomitkövek 250 métert is elmozdulnak eredeti helyzetükhöz képest. Ráadásul némelyik egyenes csíkot húz maga után, míg mások kacskaringós úton mozognak. Volt már szó mágneses mezőről, földönkívüliekről és porördögökről is, amíg a NASA meg nem fejtette a rejtélyt. Ralph Lorenz egy kis Tupperware-edényben fagyasztott le hüvelyknyi vízbe egy követ, így jött rá a rejtélyes vitorláskövek mögött meghúzódó jelenségre. A rejtély megoldása a következő: télen a Versenypálya-síkság (Racetrack Playa) tava megtelik vízzel és a tóparti köveket jég borítja. Olvadáskor azonban a még jégbe fagyott köveket megemeli az alattuk kialakuló vízréteg, így még egy enyhe szellő is elfújhatja a befagyott köveket, melyek aztán áthajóznak a tó sáros alján. A durva kövek egyenes nyomot hagynak, míg a sima kövek jobbra-balra csúszkálnak, kacskaringók utat hagyva maguk után. A melegebb hónapok aztán megolvasztják a jeget és elpárologtatják a vizet és láthatóvá válnak a vándorló kövek és titokzatos ösvényeik.

2. Rózsaszín-tó, Nyugat-Ausztrália

Rendkívüli látványban lehet annak része, aki átrepül Nyugat-Ausztrália felett. A smaragdzöld erdők között ugyanis rózsaszín színű tavak bújnak meg. Az egyik legismertebb a 600 méter hosszú Hillier-tó (Pink lake), melyet hófehér kikristályosodott só perem övez és eukaliptusz fák kiterjedt erdeje vesz körül. A tó színére még nem találtak magyarázatot, okozhatja a zöld algák jelenléte, amelyek nagy mennyiségű béta-karotint, vörös-narancs pigmentet képesek felhalmozni, vagy a haloarchaea, egyfajta mikroorganizmus, amely virágzáskor vörösesnek tűnik, esetleg a rózsaszín sós garnélarák nagy koncentrációja. A tó vize rendkívül sós és fürdőzésre is alkalmas, de leginkább a színe miatt népszerű turista látványosság.

3. Véres vízesés, Antarktisz

Kelet-Antarktiszon található a hátborzongató Blood Falls, a Véres vízesés, mely úgy néz ki, mintha valóban vér ömlene a hófehér Taylor-gleccserre és a Bonney-tóra. A csöpögő vörös folyadék azonban nem vér és nem is algával festett víz, ahogyan azt először gondolták. Az okker árnyalatú víz egy rendkívül sós, jég alatti tóból származik. Körülbelül kétmillió évvel ezelőtt ugyanis csapdába esett egy víztömeg a Taylor-gleccser alatt, oxigéntől és hőtől elzárva. Amint a sós víz a gleccser hasadékán át csordogál és a levegőt érve reagál az oxigénre, „véres" zuhataggá alakul át.

4. Tündérkörök, Namíbia

A Namib-sivatag száraz füves területén kísérteties jelenség terül el: 2-15 méter átmérőjű, kör alakú üregek helyezkednek el 2500 km-en elszórva, méhsejtszerű mintázatban. Senki sem tudja biztosan, mi okozza ezeket a túlvilági képződményeket, de ahogy minden esetben, itt is van pár elmélet. Egyes tudósok szerint radioaktív a talaj, mások szerint a növényekből felszabaduló méreganyagok körkörösen megsemmisítik a növényzetet. Azt is felmerült, hogy a körök termeszek munkái, egy másik hipotézis szerint viszont a körök annak tulajdoníthatók be, hogy a zord tájon a növények versenyeznek a vízért és a tápanyagokért. Ahogy a gyengébb növények elpusztulnak és az erősebbek nőnek, a növényzet szokatlan mintává rendeződik. A legmisztikusabb elmélet szerint azonban a tündérkörök nem mások, mint az istenek lábnyomai.

5. Rejtett strand, Mexikó

Minden nyaraló álma egy tömegektől eldugott, titkos strand. Ez az álom valóra válhat a Mexikó partjainál fekvő Marieta-szigetek egyikén, Playa Del Amor-ban, közismertebb nevén a Rejtett strandon (Hidden beach). A kis rejtett strandot tulajdonképpen egy bombarobbantásnak köszönhetünk. Mexikó az 1900-as évek elején tesztelt bombákat a lakatlan Marieta-szigeteken, ami az egyik sziget felszínén tátongó lyukat eredményezett. Az idők folyamán az árapály homokkal és vízzel töltötte fel a lyukat és egy eldugott kis Paradicsomot hozott létre. A Playa Del Amor kívülről nem látható, a látogatók egy 24 méter hosszú alagúton keresztül juthatnak oda, amely összeköti a félreeső strandot az óceánnal.

Ez is érdekelhet:

Koronavírus alakú gabonakört találtak az Egyesült-Királyságban – Videó

Forrás: BBC Travel