Ennek a 4 csillagjegynek a sorsa örökre megváltozik a szombati vérhold hatására

Pár nap és a Kozmoszban olyan átható, dinamikus erők szabadulnak fel, mely elől senki nem menekül. A telihold és holdfogyatkozás szerelemgyerekeként létrejövő vérhold nem csupán nevében lesz vérmes, hisz energiái sorsdöntő energiákat, mély igazságokat szabadítanak fel, egyben új kezdetet is hoznak. Ez minden állatövi jegyre másként hat, de négy csillagjegy azonban ennél is intenzívebben fogja érezni hatását: sorsuk gyökeresen más irányt vesz. Vajon kiknek változik meg az élete?

Négy csillagjegy életét gyökeresen megváltoztatja a szeptemberi vérhold.

Négy csillagjegy, akinek sorsa gyökeresen megváltozik a vérhold hatására

Ikrek csillagjegy

Az Ikrek csillagjegy szülöttei megkapják a lehetőséget, hogy azzá váljanak, akik mindig is lenni akartak. A szeptemberi vérhold 2025-ben segít nekik abban, hogy kitörjenek csigaházukból és árnyékukból kilépve végre elfogadják a rivaldafényt, jó hírnevet építsenek ki és vezetővé váljanak. Ehhez azonban szabadjára kell engedniük kreativitásukat, intuíciójukat és képzelőerejüket, melynek egyik útja az önismeret.

Csak akkor tudnak rálépni a sors által kijelölt új ösvényre, ha elengedik a régi berögződéseket, korlátozó hiedelmeket.

Szűz csillagjegy

A Halak telihold feléleszti a Szűz csillagjegy empátiáját és intuícióját, mely kapcsolatai, emberekhez fűződő viszonya átértékelésére sarkallja. Egészségtelen mintákat, szokásokat, rossz szándékokat tár fel a holdfogyatkozás közreműködésével, melyek fölött korábban átsiklott a figyelme. Megismeri ki az igaz barát, ki az imposztor, végre azt is tisztán látja, milyen emberekre van szüksége, hogy élete megfelelő irányt vegyen. Azonban nem csak mások, de önmaga korlátait is észreveszi, például felismeri a sebezhetőség és empátia fontosságát, leveti önszabotáló hiedelmeit, megnyitva az utat új, gyümölcsöző barátságok előtt.

Nyilas csillagjegy

Elfojtott érzelmek, elhanyagolt vágyak törnek utat maguknak a Nyilas jegy lelkében a vérhold intenzív energiájának hívószavára. Korábban rengeteg áldozatot hozott a siker, pénz, karrier érdekében, miközben családi életét, személyes szükségleteit, törekvéseit háttérbe szorította. A lelkében élő belső gyermek azonban támogatásra szorul, az asztrológia pedig azt súgja, hogy a szeptemberi telihold végre lehetővé teszi, hogy róla is megfelelően gondoskodjanak.

Rangsorolni kell a társasági, szakmai, otthoni élet, valamint a belső lélek közti dinamikát, így végre a saját életét élheti az örök optimista csillagjegy

Halak csillagjegy

Holdfogyatkozással megspékelt telihold, mely létrehozza a vérholdat – mindez a Halak állatövi jegyben. Nem kérdés, hogy a Halak csillagjegy sorában is mélyreható változás történik: lehetőséget kap, hogy kilépjen élete azon aspektusaiból, melyen túlnőtt vagy nem szolgálja előremenetelét. Szemléletmódja realista fordulatot vesz, megismeri az önreflexió, fegyelem, földhöz ragadt gondolkodás fontosságát, így végre felismeri a Kozmosz által neki kijelölt utat. A felismerések hatására kevésbé lesz érzékeny, jobban veszi az elé gördülő akadályokat és elengedi az irreális álmokat. Önmaga marad, csupán egy gyakorlatiasabb kiadásban.