Mi köze a halnak az impotenciához? 7 elképesztő tény az ókori Egyiptom szexuális kultúrájáról

Az ókori Egyiptom mindig képes meglepetéseket okozni, mely a hálószobatitkok esetében sincs másképp. Górgcső alá véve az egyiptomi társadalom szexuális kultúráját, teljesen más szemüvegen keresztül szemléljük a Nílus menti civilizációt. A különös szexuális szokásokat felfedve egy meglepően modern társadalom képe rajzolódik ki.

Az ókori Egyiptom pajzán titkokat őriz.

Forrás: Moment Open

7 pajzán tény az ókori Egyiptomból

1. A nők szüzessége nem volt fontos

Mivel a legtöbb ókori, középkori társadalomban a nőktől elvárták, hogy szüzességüket a házasságig őrizzék, okunk van ugyanezt feltételezni az ókori Egyiptomról. Pedig a valóságban épphogy teljesen elfogadott volt a házasság előtti hancúr nem házastársak között, feltéve, hogy közös megegyezésen alapult. Amikor viszont a két fél összeházasodott, elvárták tőlük a hűséget.

Olyannyira lényegtelen volt a szüzesség az egyiptomi társadalomban, hogy külön szavuk sem volt rá.

2. Kedvelték a felnőtt tartalmakat

Több régészeti emlék is bizonyítja, hogy az ókori egyiptomiak is kujon mosollyal szemlélték az erotikus, felnőtt tartalmú képeket lankadó vágyaik felkorbácsolására. Az egyik pajzán papirusz egy kevésbé vonzó férfit ábrázol, miközben egy csinos nővel végez ágytornát, változatos pózokban. Mivel a rekonstruált papiruszon állatok is megjelennek, feltételezhető, hogy egy politikai szatírával van dolgunk. Az örömszerzésen túl az erotikus szobroknak, ábrázolásoknak szakrális szerepe is lehetett a Nílus menti civilizációban.

3. Az önkielégítés isteni cselekedet volt

A keresztény kultúrkörben talán csak a gyilkosság számít nagyobb bűnnek az önkielégítésnél, mely éles ellentétben áll az ókori Egyiptom szokásaival. Ugyanis az egyiptomi mitológia szerint Atum, az első egyiptomi isten partnerek hiányában maszturbálás útján teremtette a világot. Ennek következtében az egyiptomiak körében isteni, üdvös cselekedet, egyfajta termékenységi rituálé volt.

Az egyik vallási szertartás csúcspontja az volt, amikor a fáraó, akit az egyiptomi istenek leszármazottjának tartottak, magját a Nílus vizébe ürítette – mindezt papok és díszes nézőközönség jelenlétében.

4. Virágzott az erotikus irodalom

Minthogy az ókori Egyiptom vallása, társadalma a szexet a mindennapi élet részének tekintette, nem csoda, hogy virágzott az erotikus költészet és irodalom. A hieroglifák tanulsága szerint a költemények istenek és emberek huncut kalandjai voltak a legnépszerűbb témák, ahogy a csábítás művészetébe is bevezették a kíváncsi lelkeket.