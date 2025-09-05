Mi köze a halnak az impotenciához? 7 elképesztő tény az ókori Egyiptom szexuális kultúrájáról

Az ókori Egyiptom mindig képes meglepetéseket okozni, mely a hálószobatitkok esetében sincs másképp. Górgcső alá véve az egyiptomi társadalom szexuális kultúráját, teljesen más szemüvegen keresztül szemléljük a Nílus menti civilizációt. A különös szexuális szokásokat felfedve egy meglepően modern társadalom képe rajzolódik ki.
Mivel a legtöbb ókori, középkori társadalomban a nőktől elvárták, hogy szüzességüket a házasságig őrizzék, okunk van ugyanezt feltételezni az ókori Egyiptomról. Pedig a valóságban épphogy teljesen elfogadott volt a házasság előtti hancúr nem házastársak között, feltéve, hogy közös megegyezésen alapult. Amikor viszont a két fél összeházasodott, elvárták tőlük a hűséget.
Olyannyira lényegtelen volt a szüzesség az egyiptomi társadalomban, hogy külön szavuk sem volt rá.
Több régészeti emlék is bizonyítja, hogy az ókori egyiptomiak is kujon mosollyal szemlélték az erotikus, felnőtt tartalmú képeket lankadó vágyaik felkorbácsolására. Az egyik pajzán papirusz egy kevésbé vonzó férfit ábrázol, miközben egy csinos nővel végez ágytornát, változatos pózokban. Mivel a rekonstruált papiruszon állatok is megjelennek, feltételezhető, hogy egy politikai szatírával van dolgunk. Az örömszerzésen túl az erotikus szobroknak, ábrázolásoknak szakrális szerepe is lehetett a Nílus menti civilizációban.
A keresztény kultúrkörben talán csak a gyilkosság számít nagyobb bűnnek az önkielégítésnél, mely éles ellentétben áll az ókori Egyiptom szokásaival. Ugyanis az egyiptomi mitológia szerint Atum, az első egyiptomi isten partnerek hiányában maszturbálás útján teremtette a világot. Ennek következtében az egyiptomiak körében isteni, üdvös cselekedet, egyfajta termékenységi rituálé volt.
Az egyik vallási szertartás csúcspontja az volt, amikor a fáraó, akit az egyiptomi istenek leszármazottjának tartottak, magját a Nílus vizébe ürítette – mindezt papok és díszes nézőközönség jelenlétében.
Minthogy az ókori Egyiptom vallása, társadalma a szexet a mindennapi élet részének tekintette, nem csoda, hogy virágzott az erotikus költészet és irodalom. A hieroglifák tanulsága szerint a költemények istenek és emberek huncut kalandjai voltak a legnépszerűbb témák, ahogy a csábítás művészetébe is bevezették a kíváncsi lelkeket.
Az ókori Egyiptom szexualitásából nem hiányozhattak a felnőtt játékok sem: régészeti ásatásokon számos, a hálószobai élet pezsdítésére szolgáló, kőből, fából, illetőleg kerámiából készült szexuális segédeszközök kerültek elő.
Kleopátra nevéhez köthető az első vibrátor: egy üreges rúdba zárt méhek rezegtették a szerkezetet.
Azt hinnénk, hogy egy ilyen gazdag szexuális kultúrával rendelkező társadalomban a házassági szertartás is különleges volt, pedig egyáltalán nem is létezett. Amikor két ember úgy döntött, hogy összeköti az életét, a nő nemes egyszerűséggel a férfihoz költözött és minden formalitás nélkül kijelentette, hogy házastársak. Ettől kezdve a társadalom házasoknak tekintette őket, az estek oroszlánrészében pedig szerelmi házasságok köttettek.
Már az ókori egyiptomiaknak is meggyűlt a baja az impotenciával, melynek kezelése viagra hiányában nehézségekbe ütközött. Mivel az orvostudomány gyerekcipőben totyogott, az egyiptomiak hite szerint ártó szellemek, rontás, riválisok varázslata miatt nem állt a zászló. Elterjedt varázsige volt, melynek szövegeiben csomó kötése, esetleg hal szerepelt, mivel az egyik mítoszban egy hal nyeli el Bata isten hímvesszejét.
Impotencia orvoslására kimeríthetetlen leleményességgel válogattak a módszerek között nyúl és farkas here, talizmán, illetve kék lótuszból készült főzetek voltak.
