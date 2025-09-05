„Elfelejtettem" – 1 hónapig volt bent a tampon a valóságshow sztárnak, kis híján belehalt

Az eset Savannah Millerrel, a Netflix-es The Circle című reality műsor egykori szereplőjével történt meg, aki ma már csak mosolyog a történteken, de akár az életébe is kerülhetett volna a tampon-malőr.
22 évesen a menstruációs ciklusa legvégén Miller egy bárba ment el a barátaival. Mivel szeretett volna elkerülni minden kellemetlenséget tampont használt a biztonság kedvéért. A kezdetekre így emlékszik vissza:
Elfelejtettem, hogy felhelyeztem, és mivel nem volt vér és a zsinór eltűnt, nem vettem észre.
Néhány nap múlva azonban jelentkeztek a tünetek: általános rossz közérzet, viszketés és kellemetlen szag.
Olyan szaga volt, mintha egy patkány mászott volna be hozzám alvás közben.
– vallotta be a hölgy, hozzátéve, hogy ekkor már durván el is kezdett pánikolni. Többször is felkereste az egyetemi klinikát, ahol a „felkészült orvosok” tévesen bakteriális hüvelyfertőzést diagnosztizáltak nála. Végül egy alaposabb vizsgálat során derült ki, hogy vizeletében pamutszálak vannak. Mázli, hogy a felkészült orvosoknak ebből már beugrott, hogy Miller tüneteit egy bent felejtett tampon okozza. A tamponra végül rá is találtak, amit Miller tréfálkozva így kommentált:
Olyan mélyen volt a méhszájamban, hogy esélyem sem lett volna meglátni. Az orvosnak szó szerint ki kellett halásznia onnan.
A hölgynél szerencsére nem alakult ki toxikus sokk szindróma (TSS), de antibiotikumot kapott megelőzés céljából. Most, 24 évesen, a TikTokon is megosztotta intim történetét, hogy felhívja a figyelmet a tamponok helyes használatára és a menstruációs higiénia fontosságára. A toxikus sokk szindróma (TSS) egyébként ritka, de súlyos betegség, amit a szervezetében felgyülemlő méreganyagok okoznak, és bizony akár egy rosszul felhelyezett tampon is beindíthatja az életveszélyes állapotot. A leggyakoribb tünetei a magas láz, a hidegrázás és fejfájás, a hányinger, az ájulás vagy a szédülés, az alacsony vérnyomás, görcsrohamok vagy a napégéshez hasonló kiütések a bőrön. Savanna az eset óta láthatóan jól van, és már másképp bulizik a barátaival, mint 2 évvel ezelőtt.
A tampon hosszú ideig történő hüvelyben hagyása súlyos egészségügyi kockázatokkal járhat. Az orvosok azt javasolják, hogy legfeljebb 4–6 óránként cseréljük, és ne hagyjuk bent 8 óránál tovább. Emellett az is fontos, hogy a zsinórja mindig látható legyen!
