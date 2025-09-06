Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 6., szombat

Gyerekdal vagy titkos népi erotika? – 8 kvízkérdés a pajzán múltból

Shutterstock - ViDI Studio
teszt népdal pajzán kvíz
Hajdú Viktória
2025.09.06.
Tudtad, hogy az ártatlan „Bújj, bújj, zöld ág…” nem csupán levelekről dalol? Vajon a többire is rájössz? Töltsd ki a játékos népdalkvízünket!

Hajlamosak vagyunk a gyerekkorunk kedvenc dalait némi nosztalgiával és ártatlansággal hallgatni – de mi történik, ha bekúszik a népdalok eredeti jelentése? Nos, itt egy könnyed kvíz a különféle pajzán jelentésű népdalainkról. Te rájössz melyiknek, mi az eredeti jelentése?

Kvíz: te kitalálod a gyerekdalok valódi jelentését?
Kvíz: te kitalálod a gyerekdalok valódi jelentését? 
Forrás: Shutterstock

Népdalkvíz: mennyire ismered a régi gyerekdalok jelentéseit? 

„Hull a szilva a fáról, most jövök a tanyáról…” – emlékszel? Mindenki ezt dúdolta általános iskolásként, anélkül, hogy gyanította volna: kétértelmű lehet az a szilva! A néprajztudósok szerint a gyümölcsök, virágok, kapuk, macskák valójában pajzán, virágnyelvi kódok.

És folytathatnánk! A népdalok mai ártalmatlan óvodás dallamai valójában egy vidéki, szemérmes, de pikáns kód nyelvén szólhattak: alma, rózsa, dió, vessző… mind lehetett erotikus jel. Ezek a metaforák arra szolgáltak, hogy a falvak zárt világában, ahol az erotikáról nem beszéltek nyíltan, mégis kicsit kifejezhessék a vágyat, érzéseket – de virágnyelven. Így jöttek létre a látszólag ártatlan gyermekdalocskák mögött húzódó rétegek.

Találd ki, melyik gyerekdal mögött, melyik jelentés rejtőzik!

 

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/8 „Bújj, bújj, zöld ág, zöld levelecske, nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta…”
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/8 „Ég a gyertya, ég, el ne aludjék…”
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/8 „Alma, alma, piros alma, odafenn a fán…”
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/8 „Hej, Dunáról fúj a szél, vesszőt hoz a víz…”
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/8 „Bennmaradt a macska, kinnmaradt a csontja…”
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/8 „Rózsa, rózsa, piros rózsa, nyíljon ki a kertben…”
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/8 „Hull a szilva a fáról, most jövök a tanyáról…”
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/8 „Szita, szita, péntek, szita szombat, szita vasárnap…”

 

