Gyerekdal vagy titkos népi erotika? – 8 kvízkérdés a pajzán múltból

Hajlamosak vagyunk a gyerekkorunk kedvenc dalait némi nosztalgiával és ártatlansággal hallgatni – de mi történik, ha bekúszik a népdalok eredeti jelentése? Nos, itt egy könnyed kvíz a különféle pajzán jelentésű népdalainkról. Te rájössz melyiknek, mi az eredeti jelentése?

Kvíz: te kitalálod a gyerekdalok valódi jelentését?

Forrás: Shutterstock

Népdalkvíz: mennyire ismered a régi gyerekdalok jelentéseit?

„Hull a szilva a fáról, most jövök a tanyáról…” – emlékszel? Mindenki ezt dúdolta általános iskolásként, anélkül, hogy gyanította volna: kétértelmű lehet az a szilva! A néprajztudósok szerint a gyümölcsök, virágok, kapuk, macskák valójában pajzán, virágnyelvi kódok.

És folytathatnánk! A népdalok mai ártalmatlan óvodás dallamai valójában egy vidéki, szemérmes, de pikáns kód nyelvén szólhattak: alma, rózsa, dió, vessző… mind lehetett erotikus jel. Ezek a metaforák arra szolgáltak, hogy a falvak zárt világában, ahol az erotikáról nem beszéltek nyíltan, mégis kicsit kifejezhessék a vágyat, érzéseket – de virágnyelven. Így jöttek létre a látszólag ártatlan gyermekdalocskák mögött húzódó rétegek.