Gyerekdal vagy titkos népi erotika? – 8 kvízkérdés a pajzán múltból

Hajlamosak vagyunk a gyerekkorunk kedvenc dalait némi nosztalgiával és ártatlansággal hallgatni – de mi történik, ha bekúszik a népdalok eredeti jelentése? Nos, itt egy könnyed kvíz a különféle pajzán jelentésű népdalainkról. Te rájössz melyiknek, mi az eredeti jelentése?
„Hull a szilva a fáról, most jövök a tanyáról…” – emlékszel? Mindenki ezt dúdolta általános iskolásként, anélkül, hogy gyanította volna: kétértelmű lehet az a szilva! A néprajztudósok szerint a gyümölcsök, virágok, kapuk, macskák valójában pajzán, virágnyelvi kódok.
És folytathatnánk! A népdalok mai ártalmatlan óvodás dallamai valójában egy vidéki, szemérmes, de pikáns kód nyelvén szólhattak: alma, rózsa, dió, vessző… mind lehetett erotikus jel. Ezek a metaforák arra szolgáltak, hogy a falvak zárt világában, ahol az erotikáról nem beszéltek nyíltan, mégis kicsit kifejezhessék a vágyat, érzéseket – de virágnyelven. Így jöttek létre a látszólag ártatlan gyermekdalocskák mögött húzódó rétegek.
Találd ki, melyik gyerekdal mögött, melyik jelentés rejtőzik!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.