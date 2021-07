Huy Xuân Mai nevű vietnami művész elsajátította a fotók szerkesztését és most már bármelyik hírességgel együtt lóghat.

A fiatal művész érdekes és valósághű képeket készít, szinte nem is lehet észrevenni, hogy képei photoshoppal készülnek. Huynak olyan jól sikerült magát a képekre elhelyeznie, hogy valóban hihető, hogy Taylor Swifttel is találkozott már - írja a Design you trust.