Tápai Szabina néhány napja adott életet harmadik gyermekének, és már most fantasztikusan néz ki. Bikiniben mutatta meg alakját az Instagramon.

Tápai Szabina és Kucsera Gábor harmadik gyereke is megszületett: június 24-én 10 óra 20 perckor 3600 grammal és 56 centiméterrel. A pár azt is elárulta, hogy a kislány a Bella nevet kapta, ezen kívül Szabina a szülés részleteiről is beszélt: "Ez a szülés volt fizikailag a legkeményebb és legnehezebb" - mondta a többi között.

Most pedig azt mutatta meg, hogyan néz ki néhány nappal azután, hogy életet adott harmadik gyerekének. Szabina az Instagram-oldalára töltött fel egy bikinis fotót, és elárulta, róla mindegyik terhessége után magától mentek le a plusz kilók, amit szerinte egyrészt az élsportnak,másrészt a genetikának köszönhet. A képet IDE kattintva nézheted meg.