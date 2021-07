Szandi, a háromgyermekes énekesnő, július 7-én ünnepelte 45. születésnapját, amiből tízet bármikor letagadhat, hiszen fantasztikus formában van. Azt vallja, hogy a jó megjelenés elsősorban a belső kisugárzáson múlik.

„Szerintem a belső kisugárzás teszi széppé és fiatallá az embert. Nem a centik és a kilók számítanak, mert egy husi lány is lehet ugyanolyan gyönyörű, mint az, aki vékony vagy izmos, sportos testalkatú. Az a legfontosabb, hogy egészségesek legyünk lelkileg, mert azt a testünk is érzi. A boldogságunkért, és az egészségünkért minden nap tudunk tenni és tennünk is kell, mert, ha a lelkünk és a testünk is egészséges, akkor sokkal könnyebb fiatalnak maradni. Abban hiszek, hogy ha mosolyogsz, a világ is visszamosolyog rád. Ha pozitív az életszemléletünk, akkor az a többi emberre is jó hatással lehet. A bennem rejlő életöröm tesz engem lendületessé, és bevallom, szeretném kimaxolni az életet!" – mondta az énekesnő, aki tényleg mindent megtesz az egészségéért. Nem csak az étkezésekre figyel oda, de a testmozgásra is.

„Az egyensúlyon és a mértéken van a hangsúly. Én is megeszek néha egy zsíros cupákos húst, de tudom, hol van a határ, egyre inkább a minőségre törekszem és nem a mennyiségre. A mozgás pedig az életem része. A karantén alatt olyan sokan kérdezték, milyen edzéstervet követek, hogy a követőimnek csináltam több edzős videót is, amit a legtöbben nagyon szerettek."Szandi július 7-én ünnepelte a 45. születésnapját. Az aranytorkú énekesnő a Life.hu-val azt is megosztotta, milyen szülinapi ajándékot kért a családjától.

„A nagylányom és a nagyfiam a gimi és az egyetem mellett már dolgoznak, most nyáron pedig még több munkájuk van. Megvan mindenem, ezért semmilyen ajándékot nem szerettem volna kapni, nem akartam, hogy költsenek rám a keresetükből. Annyit kértem csak tőlük, hogy ezen a délutánon egyikük se dolgozzon, hanem töltsük együtt, hiszen ezek az élmények a legfontosabbak a számomra. Mi öten és a két nagyobb gyermekem párja BKV-val bementünk a városba, ahol ettünk, ittunk, pizzáztunk és csavarogtunk. Este pedig bérelhető elektromos rollerrel jöttünk haza és megkaptam a tortámat, amit minden évben a lányom süt nekem." – tette hozzá a szülinapos énekesnő, aki azt sem titkolja, hogy ugyan eljött a nyaralás ideje, neki viszont eszébe sem jut a pihenés. A több mint egy éves leállás után, ő a tengerpart helyett a színpadra vágyik.



„Nagyon boldog vagyok, hogy újra élhetünk a hivatásunknak! Több mint egy évig pihenhettünk, bár mi nagyon aktívak voltunk és számos zenei csemegével is megleptük a követőimet, de már a férjem Csabi és én is nagyon vártam, hogy újra elindulhassunk fellépni, koncertezni. A közönséggel való személyes találkozás felülmúlhatatlan érzés! Természetesen mi is nyaralunk majd egy picit, az egyik belföldi szállodában fogunk eltölteni néhány napot a családdal." – osztotta meg terveit az énekesnő.