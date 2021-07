A megfelelő lábbeli megtalálására olykor sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk, mint a szettünk többi részére. A nyári hónapokban a kényelem mellett arra is figyelnünk kell, hogy megfelelő kialakítású, és mindenképpen szellős lábbelit válasszunk.

Az egyik legfontosabb íratlan divatszabály az, hogy a cipőnknek nem csak a választott ruhánkhoz kell tökéletesen passzolnia, hanem a táskánkhoz is. Éppen ezért a lábbeli választás minden évszakban nagyon fontos, ám ilyenkor nyáron több dologra is oda kell figyelni.

Elsősorban és természetesen mindig a kényelem a legfontosabb, de az is egy kiemelten fontos szempont, hogy mindig az aktuális trendnek megfelelő darabot válasszuk. Sajnos gyakran megesik, hogy egy tökéletesnek tűnő saru az első néhány óra viselés után könnyeket csal a szemünkbe, vízhólyagokat a talpunkra, és sebeket a lábfejünkre. Az igazi divatimádók még az elviselhetetlen kínok ellenére is hajlandóak ragaszkodni a meseszép topánhoz, de valljuk be, sokkal komfortosabb egy olyan papucsban iszogatni a péntek esti koktélunkat, amiben őszinte marad a mosolyunk, és hazaérve nem kell elővennünk a sebtapaszokat.

Az idei nyár a kényelem és az elegancia időszaka, hiszen a lapos talpú, minimalista, ám mégis sikkes darabok hódítanak. A legtöbb márka az alapszínekre, azaz a feketére, a fehérre, a bézsre és a barna árnyalataira helyezte a hangsúlyt.

Megtalálhatóak közöttük a klasszikus bőr, a vászon, a lábszáron megköthető és a lakkhatású szandálok is. Ezek azért is nagyon praktikusak, mert egy világos és egy sötét színű darabbal az egész nyarat átvészelhetjük. Hiszen, amíg egy bézs színű mindenhez illik, addig egy feketét megtarthatunk egy elegáns ruhához a szombat esti randira.

Persze azoknak sem kell kétségbe esniük, akik a magas sarkú lábbeliket részesítik előnyben, hiszen szerencsére több tervező is gondolt rájuk. Ha szexi lábbeliről van szó, akkor a nyár egyik legnagyobb sikere a fonott pántokkal ellátott magas sarkú papucs.

Ha még nem választottál, de minden vágyad egy tökéletes nyári lábbeli, akkor kattints a képre és válogass a mi kedvenceink közül.