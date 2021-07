A gyermekvállalás átlag életkora egyre magasabb, olyannyira, hogy manapság nagyon sokan csak a negyvenedik életévüket követően vágnak bele a babaprojektbe. Ennek természetesen számos oka lehet. A leginkább kézenfekvő, hogy a fiatalok nem találnak megfelelő párt, de ennél kevésbé nyomós érveket is hangoztatnak azok, akik inkább a kései gyermekvállalásra voksolnak. Például, hogy előtte szeretnének diplomát szerezni és karriert építeni, biztos anyagi hátteret teremteni, saját otthonba költözni és természetesen élni egy kicsit. Nem mondjuk, hogy ezeknek a kívánalmaknak nincs létjogosultságuk, sőt. Ám érdemes mégis átgondolni a családalapítás időpontját, mert az ideális körülmények megteremtéséért lehet, hogy nagy árat kell majd fizetni, hiszen egy bizonyos kor után a nők fogamzóképessége drasztikusan csökken.



Amíg van ciklus és megtermékenyítésre alkalmas petesejt, addig lehetséges a terhesség, azonban 40 év felett van egy nagyobb ugrás, amikortól egyre kevesebb petesejt érik meg és gyakoribbak a peteérés nélküli ciklusok is. A spontán fogantatás esélye ekkorra havonta nagyjából 5%-ra csökken, a kockázatok növekedése pedig jelentősen felgyorsul. Míg a baba elvesztésének kockázata 30 éves korban 11% körül ingadozik, addig 40 éves korra ez az arány 30%-ra emelkedik. – olvashatjuk a Czeizel Intézet tájékoztatójában.

Ám előfordulhat, hogy az élet úgy hozza, hogy valóban csak a negyedik X felett tud egy nő gyermeket vállalni - ekkor az a legfontosabb, hogy tudatosan készüljön már a fogantatásra is. Ilyenkor még a babaprojekt előtt jó, ha átesik a jövendőbeli anya egy általános és nőgyógyászati kivizsgáláson. Mindenképpen érdemes odafigyelni a testsúlyra és arra is, hogy a lehető legegészségesebben éljen a leendő kismama. Kerülni kell az alkoholt, a dohányfüstöt, viszont kiegyensúlyozottan kell táplálkozni és be kell iktatni a mindennapokba a rendszeres testmozgást, hogy minél ideálisabb feltételekkel indulhasson majd a terhesség.

Kockázatok negyven felett

A várandósság azonban negyven felett – bármennyire is tudatosan készülünk rá – számos kockázattal járhat. Ilyenkor már veszélyeztetett terhességről beszélünk, ahol nagyon körültekintőnek kell lennie mind a kismamának, mind az orvosoknak.

Negyven felett magasabb arányban alakulhat ki terhességi cukorbetegség, magas vérnyomás, vetélés, koraszülés, különféle vérzések, de a császármetszés kockázata is háromszorosára emelkedik. A kismama mellett azonban a magzat egészségére is jobban oda kell figyelni, ha az anya betöltötte már a negyedik X-et. Mivel negyven év felett egyre kevesebb a petesejt, és a megmaradt petesejtek minősége is folyamatosan romlik az idő előrehaladtával, így megnő a különféle genetikai betegségek kockázata is. Ezek közül a legismertebb a Down-szindróma, amelynek kockázata a 25 év alatti anyák tekintetében elenyésző (nagyjából 1500 magzatból egy Down-szindrómás), ám a 40 év feletti anyukáknál ez a szám drasztikusan megnő és minden 110. baba érintetté válik.

Szerencsére manapság már számos korszerű vizsgálat létezik, amely non-invazív módon, az anya és a gyermek veszélyeztetése nélkül képes majdnem 100%-os biztonsággal kimutatni a genetikai rendellenességeket, a kismama folyamatos ellenőrzésével pedig megelőzhetőek vagy kezelhetőek az őt érintő kockázatok is.

Így azt mondhatjuk, hogy nem lehetetlen küldetés negyven felett sem anyává válni, csak érdemes kicsit jobban megtervezni a várandósságot és jobban odafigyelni a terhesség alatt a kismamára és a magzatra egyaránt.