Weiss Fanni sokáig nem beszélt édesanyjával, ám volt párjával történő szakítása után újra közel kerültek egymáshoz. Hogy bepótolják a kimaradt időt, a hallássérült modell szerette volna meglepni édesanyját egy csajos utazással, mely csak a pihenésről és a kényeztetésről fog szólni.

Fanni Instagram oldala alapján a választás Ciprusra esett, ahova a modell még barátját, Gergőt sem vitte el, hogy teljes mértékben édesanyjára tudjon koncentrálni. Természetesen azért a tengerparton is gondol rá, ahogy az Instagram oldalára feltöltött fotó is bizonyítja. Fanni boldogabb, mint valaha: magánélete végre kiegyensúlyozott és édesanyja is újra fontos szerepet játszik az életében.